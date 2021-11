Versprechen nicht eingehalten: Pedri fehlt Xavi noch länger

Ganze zwei Ligaspiele hat Pedri für den FC Barcelona absolviert, im Jahr 2021 wird wohl kein weiteres dazukommen. Damit kann der Jungstar sein Versprechen aus dem Sommer nicht einhalten.

Dauerbrenner - aber nur in der Saison 2020/21: Barcelonas Pedri. imago images/NurPhoto

Anfang August war es so weit. Pedri absolvierte in der Saison 2020/21 beim Olympia-Finale sein 72. Saisonspiel - kein Spieler war häufiger im Einsatz. La Liga, Copa del Rey, Champions League, Supercopa, dazu die Spiele für Spanien, unter anderem bei der EM und in Japan - Pedri ließ nichts aus.

Im Juli hatte der 18-Jährige noch ein wackliges Versprechen abgegeben. Ob er denn die Bedenken verstehen könne in Barcelona, dass er nach der EM auch noch bei Olympia mitmische. "Ich verstehe Barcelonas Sichtweise, weil ich viele Begegnungen gespielt habe", sagte Pedri. "Aber ich will Barcelona sagen, dass ich gut ausgeruht ankommen werde."

Inzwischen kann davon keine Rede sein. Vielmehr zahlt Pedri inzwischen den Tribut für die Strapazen. Seine Verletzung im linken Oberschenkel setzt ihn laut Informationen von "Esport3" noch länger außer Gefecht als gedacht. Mindestens einen Monat wird er noch ausfallen, womit das Jahr für ihn gelaufen sein dürfte.

Auch für Xavi ist das eine bittere Nachricht. Dass er riesige Stücke auf den zentralen Mittelfeldspieler hält, ist kein Geheimnis. Nach Sergio Aguero muss er auf den nächsten namhaften Spieler in den kommenden Wochen verzichten.

Immerhin mittelfristig darf Xavi mit Pedri planen. Seinen Vertrag hat er erst im Oktober bis 2026 verlängert.