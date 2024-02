Verspäteter Anwurf oder gar Absage bei VfL Potsdam - TuS Vinnhorst

Das Duell zwischen Spitzenreiter VfL Potsdam und Aufsteiger TuS Vinnhorst in der 2. Handball Bundesliga wird heute nicht wie geplant um 19:30 Uhr sondern mindestens mit einer halben Stunde Verspätung starten. Grund ist ein Unfall auf der A2.

"Grund sind Probleme bei der Anreise der Hannoveraner: Eine Vollsperrung auf der A2 hält die Mannschaft aktuell noch auf. Wegen eines Unfalls ist die Autobahn derzeit zwischen Peine-Ost und Braunschweig-Watenbüttel auf der Richtungsfahrbahn voll gesperrt", berichtet der 1. VfL Potsdam über die Ursache für den zumindest verspäteten Anwurf der Begegnung der 2. Handball Bundesliga.

Aktuell wird von einem Anwurf um 20:45 Uhr ausgegangen. "Sollte es der Gegner bis 20:45 Uhr schaffen, in der Halle zu sein, möchten wir das Spiel stattfinden lassen. Sollte das nicht passieren, wird das Spiel abgesagt und die spielleitende Stelle der HBL entscheidet, ob das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen wird", so der 1. VfL Potsdam weiter. Der Zweitliga-Spitzenreiter betont: "Wir versuchen, das Spiel trotz allem stattfinden zu lassen."

Hinweis: Über die aktuellen Entwicklungen halten wir sie mit Updates dieser News auf dem Laufenden.

Potsdam der klare Favorit

Nach 19 Heimspielen ohne Niederlage ist der 1. VfL Potsdam der klare Favorit gegen den Tabellensechzehnten, der in den letzten Wochen allerdings im Kampf um den Klassenverbleib mehrfach punkten konnte. Das Hinspiel hatte Potsdam in Hannover mit 31:22 für sich entschieden.

"Vinnhorst hat jetzt die Situation, dass sie einen Punkt vor Minden stehen und um ihre Existenz in der 2. Handball-Bundesliga spielen. Natürlich wollen sie dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Wenn wir hingehen und sagen, wir gucken auf die Tabelle und spielen das Spiel nach dem Tabellenplatz, sind aber gar nicht wirklich da, dann verlieren wir das Spiel", erklärte Bob Hanning im Vorfeld der Begegnung.

"Wenn wir aber reingehen und sagen, das ist unser Bietigheim-Spiel oder unser Hamm-Spiel und wir mit eben dieser Motivationslage spielen, dann werden wir dieses Spiel auch gewinnen können", so Bob Hanning vor der Partie, die er als "unangenehmes Spiel" bezeichnet. "Es liegt an jedem Einzelnen, der für dieses Spiel und diesen Moment brennen muss. Aber der Weg ist wie immer ein weiter."

Und Sergej Gorpishin ergänzte: "Es geht jetzt einfach Schlag auf Schlag und natürlich richtet sich der Fokus im Training gleich auf: Was macht Vinnhorst, wie können wir dagegenhalten? Das sind jetzt so die Hausaufgaben und die Spiele, die man gewinnen muss, wenn man am Ende auch Spiele gegen Bietigheim oder Hamm gewinnen möchte."