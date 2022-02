Versöhnlicher Simeone: "Was gibt es Besseres ..."

Atletico Madrids Trainer Diego Simeone zog nach dem 1:1 in der Champions League gegen ManUnited ein positives Resümee - trotz bester Chancen und dem letztlich enttäuschendem Ergebnis. Umso mehr freut sich der Argentinier auf das Rückspiel, fand aber gleichzeitig auch warnende Worte.

"Gute Frage", antwortete Diego Simeone schmunzelnd auf eine Reporterfrage, wieso Atletico Madrid denn nicht die ganze Saison so gespielt habe. Die Colchoneros hatten gerade das Achtelfinalhinspiel gegen Manchester United in der Königsklasse bestritten und vollends überzeugt. "Wir haben eine hart arbeitende Mannschaft mit Teamspirit gesehen. Eine sehr gute taktische Arbeit aller Spieler", befand der Atleti-Coach auf der Presserunde nach dem Spiel. "Wir haben so gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben."

Und trotzdem durften die Madrilenen keinen Sieg feiern. Nach dem frühen Führungstreffer von Man-of-the-Match Joao Felix markierte Manchester Uniteds Youngster Anthony Elanga den 1:1-Endstand - ein schmeichelhaftes Ergebnis für die Gäste aus England. Nicht zuletzt die Lattentreffer von Sime Vrsaljko und Antoine Griezmann verdeutlichten die Überlegenheit Atleticos.

Doch von Enttäuschung oder Frust war bei Simeone keine Spur. "Wenn wir immer nur denken: 'Was hätten wir anders machen können?' ... - Nein, ich möchte mich auf die Dinge fokussieren, die die Mannschaft besser macht", stellte der nach zuletzt durchwachsenen Wochen kritisierte Argentinier klar. "Wir gehen mit einer positiven Einstellung nach Hause."

"Es zwingt dich zu gewinnen"

Erleichtert zeigte sich der Meister-Coach aus der letzten Saison auch ob der Regeländerung. Neuerdings fällt in dieser Saison erstmals die Auswärtstorregel in der Königsklasse weg. "Es zwingt dich zu gewinnen", meinte er. "Mit der Auswärtstorregel hätten wir zwei Tore in Manchester schießen müssen, das hätte die Dinge vielleicht komplizierter gemacht für uns." So sei es nun einfach "fairer".

Ob Atletico ohnehin aber zwei Tore im Rückspiel am 15. März gelingen werden? Allemal warnte Simeone vor der Partie bei Manchester United. "Wir spielen das Rückspiel bei ihnen zuhause, vor ihren Fans. Sie werden wahrscheinlich vertikaler, aggressiver und mit mehr Energie spielen", blickte 51-Jährige voraus.

Und doch überwog die Vorfreude bei Simeone: "Aber was gibt es Besseres, als ein Spiel in einem fantastischen Stadion gegen einen fantastischen Rivalen wie ManUnited in der Champions League, um unser Level zu testen." Ob der oftmals heißblütige Coach auch noch nach dem Rückspiel so positiv gestimmt ist, bleibt abzuwarten.