Versöhnlicher Abschluss: Deutsche Hockey-Frauen holen Bronze

Deutschlands Hockey-Frauen ließen im Kampf um Bronze gegen England nichts anbrennen. Gegen den Gruppengegner setzte sich das DHB-Team klar mit 3:0 durch.

Für die deutschen Hockeyfrauen ist es nach der Halbfinal-Niederlage gegen Belgien (0:1) eine versöhnlicher Abschluss der Heim-EM in Mönchengladbach. Wie schon in der Vorrunde, als gegen die Engländerinnen ein 5:0-Erfolg gelungen war, ließ das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg am Samstag im Spiel um Platz drei dem Gruppengegner keine Chance.

Zimmermann vollendet nach Strafecke

Co-Kapitänin Sonja Zimmermann (12.) brachte die deutsche Mannschaft nach einer Strafecken-Flut in Führung, Charlotte Stapenhorst vollendete einen schulmäßigen Konter noch vor der Pause zum 2:0 (26.). Für den Endstand zeichnete Jette Fleschütz verantwortlich (58.).

Mit dem dritten Platz muss der DHB aber weiter auf den ersten EM-Titel seit 2013 warten. Mit der Goldmedaille wäre die vorzeitige Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris einhergegangen, darum kämpfen am Nachmittag stattdessen die Belgierinnen gegen Titelverteidiger und Rekordsieger Niederlande.

Wie die DHB-Frauen waren auch die deutschen Männer im Halbfinale knapp gescheitert, nach einer torlosen regulären Spielzeit hatte der Weltmeister im Penaltyschießen gegen England den Kürzeren gezogen. Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning kämpft nun am Sonntag (12.30 Uhr) im Gladbacher Hockeypark gegen Olympiasieger Belgien um Bronze.