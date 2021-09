"Verschwundener" da Silva: Berlin bestätigt Verpflichtung

Mit seinem plötzlichen Verschwinden kurz vor dem ersten Saisonspiel hat Oscar da Silva bei den MHP Riesen Ludwigsburg für viel Aufsehen gesorgt. Nun hat Alba Berlin die Verpflichtung offiziell bestätigt.

Wie die MHP Riesen Ludwigsburg am Donnerstag mitteilten, haben sich der Verein und da Silvas Berater über die Modalitäten einer sofortigen Freigabe geeinigt. Dem vorausgegangen war ein öffentlicher Streit, der wohl in unterschiedlichen Interpretationen einer Ausstiegsklausel begründet war. Dass der Spieler allerdings nur wenige Stunden vor dem ersten Saisonspiel gegen Hamburg "einfach abgehauen" war, wie Riesen-Coach John Patrick sagte, hatte auf Ludwigsburger Seite für großen Frust und Enttäuschung gesorgt.

Durch die erteilte Freigabe war der Weg für den vom Deutsch-Brasilianer angepeilten Wechsel zu Euroleague-Vertreter Alba Berlin frei. Die Hauptstädter bestätigten die Verpflichtung des gebürtigen Münchners dann auch am Nachmittag. "Wir haben Oscar bereits seit Jahren beobachtet - auch schon, bevor er ans College ging. Ich bin sehr froh, dass er jetzt Teil unseres Programms ist", sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

Da Silva, der als Power Forward und Center aufgeboten werden kann, betonte: "Ich freue mich sehr darauf, in diesem Umfeld den nächsten Schritt zu machen und werde alles dafür geben, dass Alba in Deutschland weiter zur Spitze gehört und dass wir uns in der Euroleague weiter etablieren."

Da Silva hatte für Ludwigsburg seit seinem Wechsel Anfang 2021 17 Pflichtspiele bestritten.