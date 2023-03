Verschneites Remis: Früher Sararer-Treffer reicht Hessen Kassel nicht

Am Dienstag traf der KSV Hessen Kassel in einer Nachholpartie vom 18. Spieltag auf die TSG Hoffenheim II, verpasste im Schneefall trotz langer Führung den so sehnlich benötigten Erfolg.

Hessen Kassel trennte sich von der TSG Hoffenheim II mit einem 1:1. IMAGO/Hartenfelser