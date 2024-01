Verschiedene Wege: So kommt Deutschland noch ins EM-Halbfinale

Trotz des zweiten Stimmungsdämpfers bei der Heim-EM hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft das Halbfinale weiter fest im Blick. Und die Rechnung könnte so einfach sein.

Faust geballt: Kapitän Johannes Golla will mit dem DHB-Team noch ins Halbfinale. Sascha Klahn

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Durch das 22:22 im Nachbarschaftsduell mit Österreich hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft das große Ziel Halbfinale bei der Heim-EM nicht mehr in der eigenen Hand. Und doch hilft der eine Punkt enorm weiter.

Mit nun 3:3 Punkten liegt die DHB-Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason in Lauerstellung hinter Österreich und Ungarn, die jeweils mit 4:2 Punkten aktuell noch die besseren Chancen auf die Vorschlussrunde haben. Schon am Montag, dem dritten Hauptrundenspieltag in Köln, könnten sich die Verhältnisse wieder komplett verschieben.

Denn nach dem Duell der abgeschlagenen Isländer (0:6 Zähler) mit Kroatien (1:5) um 15.30 Uhr will Frankreich zweieinhalb Stunden später seiner haushohen Favoritenstellung gegen Österreich gerecht werden und vorzeitig sein Halbfinal-Ticket lösen. Bei einer Niederlage der ÖHB-Auswahl und einem späteren Sieg der deutschen Mannschaft ab 20.30 Uhr im "Achtelfinale" (O-Ton Axel Kromer) gegen Ungarn, hätte Deutschland das Halbfinale wieder in der eigenen Hand.

Auch ohne zwei Siege gibt es Möglichkeiten

Doch es gibt verschiedene Wege, die die deutsche Mannschaft ans Ziel führen können. Mit zwei Siegen gegen Ungarn und Kroatien braucht es fürs Halbfinale "nur" eine österreichische Niederlage gegen Frankreich oder Island - oder zwei französische Niederlagen gegen Österreich und Ungarn. Denkbar wäre bei zwei Siegen auch, dass Österreich aus den letzten beiden Spielen zwar drei Punkte holt, am Ende aber die schlechte Tordifferenz im Vergleich mit Deutschland aufweist. Der deutsche Nachbar steht aktuell bei +1, der Europameister von 2016 bei -1.

Das Halbfinal-Ticket in Händen hätte das deutsche Team auch bei einem Sieg über Ungarn und einem Remis gegen Kroatien. Wenn bestimmte Parameter eintreten: Österreich dürfte in diesem Fall nicht mehr als einen Punkt aus den Partien gegen Frankreich und Island mitnehmen. Denkbar auch, dass Ungarn gegen Frankreich nicht gewinnt und Österreich aus seinen beiden Spielen maximal zwei Punkte holt - und dann wieder das schlechtere Torverhältnis im Vergleich mit den punktgleichen Deutschen hätte.

Eine weitere Möglichkeit wäre ein Sieg gegen Ungarn mit mehr als einem Tor Unterschied und ein Remis gegen Kroatien. Dann dürfte Österreich in der restlichen Hauptrunde nicht mehr als zwei Punkte holen - und Ungarn müsste gegen Frankreich gewinnen. Den dann herangezogenen Dreiervergleich der punktgleichen Teams aus Deutschland, Österreich und Ungarn würde der Europameister von 2016 gewinnen.

Optional wäre auch ein Remis gegen Ungarn sowie ein Sieg gegen Kroatien denkbar. In diesem Fall dürfte Österreich aus seinen beiden letzten Hauptrundenspielen nicht mehr als einen Punkt holen oder bei einem Sieg in den zwei Duellen - während Ungarn den Franzosen unterliegt - zumindest nicht eine bessere Tordifferenz im Vergleich mit den dann punktgleichen Deutschen aufweisen.

Und bei zwei weiteren Remis?

Bei zwei weiteren Unentschieden gegen Ungarn und Kroatien bräuchte die DHB-Auswahl ordentlich Schützenhilfe. Österreich müsste in diesem Fall gegen Frankreich und Island verlieren sowie Ungarn gegen den sich womöglich bereits schonenden französischen Olympiasieger zum Abschluss der Hauptrunde sogar mit mindestens zwölf Treffern.

Für den Fall eines Sieges gegen Ungarn und einer Niederlage gegen Kroatien müsste Deutschland auf zwei österreichische Niederlagen hoffen, dass Ungarn gegen Frankreich nicht gewinnt und Kroatien gegen Island maximal einen Punkt holt.

Eine letzte Möglichkeit wäre ein Sieg gegen Ungarn mit mindestens drei Treffern Abstand und eine Niederlage gegen Kroatien mit einer geringeren Differenz als der Sieg gegen Ungarn ausfällt. In diesem sehr speziellen Fall braucht es zwei Pleiten Österreichs sowie ein Remis Ungarns gegen Frankreich und einen Sieg der Kroaten gegen Island. Es gäbe einen Dreiervergleich zwischen den Deutschen, den Ungarn und den Kroaten, aus dem Gislasons Team als Halbfinalist hervorgehen würde.