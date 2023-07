Verschafft Zivzivadze dem KSC weiteren Spielraum?

Die Vorbereitung auf die neue Saison ist in vollem Gange - auch in Karlsruhe, wo sich ein weiterer Transfer anbahnt: Budu Zivzivadze steht vor dem Absprung.

"Er hat eine Anfrage von einem anderen Club, die er gerne wahrnehmen möchte", verriet Trainer Christian Eichner nach dem 4:0-Erfolg im Testspiel gegen die TSG Balingen mit Blick auf Zivzivadze und erklärte: "Das wäre auch für den Verein interessant, deswegen beschäftigen wir uns damit."

Der 29-jährige Georgier kam im Januar 2023 vom ungarischen Erstligisten Fehervar FC und bestritt für den KSC bislang zehn Spiele. So wirklich überzeugen konnte nicht: Achtmal wurde er eingewechselt, nur zweimal stand er in der Startelf - gegen Bielefeld (4:2) erhielt er die kicker-Note 4,5, in Darmstadt (1:2) folgte eine glatte 5. Beim 2:0 gegen Kaiserslautern glückte ihm sein einziger Ligatreffer.

Auch Rapp steht vor dem Absprung

Zivzivadze ist damit nach Simone Rapp bereits der zweite KSC-Profi, der kurz vor dem Absprung steht. Der Schweizer war ebenfalls für Gespräche freigestellt und fehlte wie der Georgier gegen den württembergischen Landespokalsieger. Sollten beide Angreifer die Badener verlassen, dann dürfte der KSC nach Verstärkungen im Sturm suchen.

Das weiß auch Coach Eichner: "Wir wissen, was wir brauchen. Es ist klar, dass wir dafür zwei Stürmer holen werden - das war aber unabhängig davon mein Wunsch." Ein Abgang von Zivzivadze könnte aber in finanzieller Hinsicht "Möglichkeiten eröffnen", wie Eichner feststellte.

Einen Kandidaten hat der Zweitligist aber bereits im Auge: Juan Perea vom VfB Stuttgart. Dem 23-Jährigen, der im Vorjahr für fast 2,5 Millionen Euro aus Griechenland von PAS Ioannina kam, gelang es bislang nicht, einen bleibenden Eindruck bei VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zu hinterlassen, weshalb ein Wechsel des Kolumbianers nicht unwahrscheinlich erscheint.