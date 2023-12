Verschärfter Ticketverkauf, Choreoverbot und Vereinsausschluss: Hansa kündigt Konsequenzen an

Fan-Ausschreitungen sorgten zuletzt für viel Unruhe beim FC Hansa Rostock und riefen sogar die Politik auf den Plan. Am Mittwoch äußerte sich der Zweitligist nun offiziell - und kündigte erste Sofort-Maßnahmen an.

St. Pauli, Schalke, Paderborn - zuletzt fielen Anhänger des FC Hansa Rostock mehrfach negativ auf. Negativer Höhepunkt dürften dabei die jüngsten Ausschreitungen in Paderborn (0:3) gewesen sein, wo es laut Polizeiangaben 38 verletzte Personen (24 Polizeibeamte, 13 Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und ein Fan) gab. "Dass es zu einer derartigen Gewalt-Eskalation, zu solch massiven Sachbeschädigungen und der Bereitschaft, Menschen zu verletzten, kommen würde, davon war nicht auszugehen," wird ein Paderborner Polizeisprecher von der "dpa" zitiert.

Die Vorkommnisse riefen auch die Politik auf den Plan, so forderte Meckelnburg-Vorpommerns Sportministerin Stefanie Drese mit deutlichen Worten Konsequenzen und erhöhte den Druck auf die Klubführung. Die reagierte am Mittwoch nun mit einem offiziellen Statement. Zu den Ereignissen während des Heimspiels gegen St. Pauli am 26. November verurteilte der Klub vor allem Steinwürfe gegen Einsatzfahrzeuge der Polizei, während derer auch ein Zivilfahrzeug getroffen wurde. Das hatte eine zerstörte Auto-Scheibe sowie zwei verletzte Kinder zur Folge. Der Klub habe den Sachschaden der Familie bereits beglichen und wolle auch noch weitere Wiedergutmachung leisten - in Absprache mit den Betroffenen soll diese aber nicht öffentlich gemacht werden.

Fan-Forum nach umstrittener Choreo

Während des Spiels hatte es auch starke Kritik an einer Choreo der Hansa-Fans gegeben, die als Verherrlichung der fremdenfeindlichen Angriffe in Lichtenhagen von 1992 gewertet werden konnte. Der Zweitligist betonte, dass man sich bereits klar und deutlich gegen "Rassismus, Diskriminierung, Fremdenhass, Antisemitismus und Gewalt" positioniert habe. Darüber hinaus gab es aus gegebenem Anlass im Nachgang ein "Fan-Forum" organisiert, wo "ganz offen über die verschiedenen Ansichten und Standpunkte zu der Choreo gesprochen" wurde. Das Modell des "Fan-Forums" möchte der Klub fortan fest etablieren. Weitere Konsequenzen im Hinblick auf die Choreo und die dafür verantwortliche Fan-Gruppierung wurden nicht erwähnt.

Schalker Verantwortung und bauliche Maßnahmen

Zu den Vorkommnissen im Heimspiel gegen Schalke, als er zu Ausschreitungen beider Fan-Lager gekommen war, verwies Hansa auf die Taten diverser Gästefans, die "Scheiben beschädigt und in die angrenzende Pufferzone zur Süd-Tribüne" eingedrungen waren. Daraufhin hätten Rostocker Fans reagiert, was dann zu den Ausschreitungen führte. Rostock betonte jedoch, dass dank des "Eingreifens des Ordnungsdienstes eine direkte Konfrontation verhindert" und "hinzugezogener Polizeibeamter" die Situation beruhigt werden konnte. Dem FC Hansa war es wichtig, zu betonen, dass die Partie anschließend "ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt und regulär beendet" wurde.

Weiter wurde mitgeteilt, dass "gegen die Personen, die von der Süd-Tribüne in den Pufferbereich eingedrungen sind, wegen entsprechenden Anfangsverdachts des Landfriedensbruchs ein Ermittlungsverfahren eingeleitet" wurde. Darüber hinaus kündigte der Klub bauliche Maßnahmen an, um das Risiko derartiger Ausschreitungen weiter zu senken.

Ernsthafte Konsequenzen nach Ausschreitungen in Paderborn

Klare Worte gab es derweil im Hinblick auf die Geschehnisse in Paderborn. So war von "blinder und völlig sinnloser Zerstörungswut" die Rede, "die Gewalt gegenüber Menschen und der unkontrollierte Einsatz von pyrotechnischen Erzeugnissen" seien "durch nichts zu entschuldigen". Hier gab es auch erste scharfe Konsequenzen. So kündigte Hansa "eine deutliche Einschränkung bei der Vergabe von Karten für Auswärtsspiele" an.

Konkret: "Für die anstehenden Auswärtspartien im Februar 2024 bei Hannover 96 und beim VfL Osnabrück werden ausschließlich Vereinsmitglieder des F.C. Hansa Rostock Karten erhalten. Möglich ist dabei nur der Einzelkauf - d.h. eine Person wird nicht mehrere Tickets kaufen können. Nach den beiden Partien behält sich der Klub vor, die Maßnahmen für den Rest der Saison auf Bewährung auszusetzen. "Ausgenommen ist das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli - für diese Partie werden die strengeren Verkaufsregeln gelten."

Jegliche Toleranzgrenzen sind unverzeihlich überschritten worden. Hansa Rostock

Des Weiteren erteilte der FC Hansa "für die Heimspiele bis Ende März ein komplettes Choreografie-Verbot" und er behält sich vor, "diese Frist bei weiteren Vorfällen zu verlängern". Auch habe man bei der Polizei die Identitäten bereits ermittelter Täter angefragt, "um auf dieser Grundlage Stadionverbotsverfahren einzuleiten und umzusetzen". Überführte Personen erwartet "ein Stadionverbot von mindestens drei Jahren", Schadensersatzforderungen seitens des Klubs infolge "des finanziell entstandenen Schadens bei einer zu erwartenden DFB-Strafe" und ein "sofortiger Vereinsausschluss" respektive bei Nicht-Mitgliedern der Verlust des "Anrechts auf eine Vereinsmitgliedschaft".

Abschließend betonten die Rostocker, dass man nicht zulassen werden, "dass Personen mit inakzeptablen, unentschuldbaren und nicht nachvollziehbaren Handlungen alles einreißen, was in den vergangenen Jahren mühevoll aufgebaut" wurde. "Jegliche Toleranzgrenzen sind unverzeihlich überschritten worden und für all jene, die dem Verein so erheblichen Schaden zugefügt haben, ist jegliches Recht, sich mit dem Namen FC Hansa Rostock zu schmücken, verwirkt."