Verrückte zwei Minuten und der Lucky Punch: Rangers jubeln gegen Sabres

Die Seattle Kraken haben ihre Pleitenserie in der NHL beendet und nach zuletzt sechs Niederlagen überraschend gegen die Washington Capitals gewonnen. Verrückte zwei Minuten und einen Lucky Punch gab es in New York.

Neun Tore bekamen die Zuschauer in New York am Sonntagabend (Ortszeit) zu sehen, die Rangers gewannen 5:4 gegen die Sabres. Die Partie verlief ausgeglichen, nach einer knappen halben Stunde stand es 2:2, ehe Kaapo Kakko in Minute 33 verrückte 82 Sekunden mit dem 3:2 für die Rangers eröffnete. Tage Thomspon schlug 50 Sekunden später mit dem 3:3 zurück, Rasmus Dahlin brachte wiederum nur 15 Sekunden danach Buffalo in Führung. K'Andre Miller benötigte dann 17 Sekunden, um für den 4:4-Ausgleich der Rangers zu sorgen. Doch damit nicht genug. 0,7 Sekunden vor dem Ende versenkte Ryan Lindgren einen Querpass aus kurzer Distanz zum 5:4-Sieg für New York im Tor.

Nach sechs Niederlagen in Folge: Seattle schlägt die Capitals

Seattle, das Team von Nationaltorwart Philipp Grubauer, holte zuhause ein 5:2 gegen Washington, eines der Top-Teams der Liga - und das nach zuvor sechs Niederlagen hintereinander. Für die Kraken war es in der Premieren-Saison erst der fünfte Sieg. Mit 37 abgewehrten Schüssen hatte Grubauer großen Anteil am Erfolg.

"Mit den Capitals habe ich den Stanley Cup gewonnen", so Grubauer, entsprechend motiviert war der Goalie und am Ende nach dem Sieg gegen seinen Ex-Klub auch glücklich: "Wir haben das gebraucht. Nach dem ersten Gegentor ging es nur darum, Save für Save zu machen und so reinzukommen."

Trotz Last-Minute-Ausgleich: Sturm und Minnesota verlieren gegen Tampa Bay

Indes zog Nationalspieler Nico Sturm mit den Minnesota Wild gegen Meister Tampa Bay Lightning mit 4:5 nach Shootout den Kürzeren. Die Wild hatten im letzten Moment durch Kevin Fiala (58.) und Joel Eriksson Ek (60.) einen 2:4-Rückstand egalisiert und so noch einen Extra-Zähler ergattert. Sturm stand 11:22 Minuten auf dem Eis, dem 26-Jährigen gelang aber kein Tor und kein Assist. Minnesota führt die Central-Division weiter an.