Verrückte Konstellation: Bringt Andrichs Eigentor Wolfsburg nach Europa?

Was wäre wenn ...? Der kicker-Tabellenrechner läuft heiß vor dem 34. Spieltag in der Bundesliga. Im Kampf um Platz 6 könnte es zwischen Leverkusen und Wolfsburg zu einer verrückten Konstellation kommen.

Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt Bayer Leverkusen am Samstag sein letztes Saisonspiel beim Abstiegskandidaten in Bochum, dann ist der Werkself Platz 6 in der Tabelle nicht mehr zu nehmen, egal, wie der VfL Wolfsburg sein Heimspiel gegen Absteiger Hertha BSC bestreitet.

Leverkusen geht mit 50 Punkten in die letzten 90 Minuten dieser Spielzeit, Wolfsburg hat 49 Zähler. Eintracht Frankfurt besitzt mit 47 Punkten nur noch Außenseiterchancen auf den sechsten Rang. Das Fernduell zwischen Bayer und dem VfL um den sicheren Platz im Europapokal könnte für eine verrückte Konstellation sorgen.

Verliert nämlich Leverkusen beispielweise mit 0:1 in Bochum und Wolfsburg spielt gleichzeitig 1:1 gegen Hertha, dann stünden die beiden Werksklubs zum Abschluss dieser Saison punkt- und torgleich da. 50 Zähler, 57:47 Treffer. Was dann?

Punkt 4 der Spielordnung könnte entscheiden

Die Antwort liefert die Spielordnung der DFL. Weil die Tordifferenz und die Anzahl der erzielten Tore identisch wären, kommt im nächsten Schritt der direkte Vergleich der beiden Teams ins Spiel.

Der Haken auch hier - diese Duelle endeten zweimal unentschieden. In Leverkusen holte Wolfsburg in der Hinserie ein 2:2, im Rückspiel gab es ein 0:0. Die Lösung in dieser Europa-Frage liefert schließlich Punkt 4 der Spielordnung: Die Anzahl der auswärts erzielten Tore im direkten Vergleich würden die Entscheidung bringen - und den VfL Wolfsburg auf Platz 6 befördern.

Und so könnte am Ende dieser Saison tatsächlich ein Eigentor für Klarheit sorgen. Beim Wolfsburger 2:2 in Leverkusen hatte Moussa Diaby Bayer in Führung gebracht, Robert Andrich traf schließlich zum Wolfsburger Ausgleich ins eigene Netz. Maximilian Arnold ließ per Strafstoß das 2:1 folgen, Jeremie Frimpong sorgte an diesem 22. Oktober für den Endstand. Der am Samstag noch mal eine Rolle spielen könnte …