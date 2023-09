Verratti verlässt PSG in Richtung Katar

Schon seit dem Sommer schien der Abschied von Marco Verratti (30) von Paris Saint-Germain beschlossene Sache. Am Mittwochabend verkündete PSG den Wechsel des Mittelfeldspielers nach Katar.

Es war ein Abgang, der sich angekündigt hatte. Bereits über den gesamten Sommer hielten sich die Wechselgerüchte über Marco Verratti von Paris Saint-Germain hartnäckig. Dem FC Liverpool und Atletico Madrid wurde ein Interesse am 30-jährigen Mittelfeldspieler des französischen Meisters nachgesagt, auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal und Al-Ahli stand im Raum.

Materialisieren sollte sich aber keiner dieser Wechsel, zum Saisonstart der Pariser gegen Lorient (0:0) stand Verratti allerdings dennoch nicht im Kader. Schlussendlich sollte es noch bis zum Mittwochabend, beinahe zwei Wochen nach dem Schließen der meisten europäischen Transferfenster dauern, bis die nächste Station in der Karriere des Italieners feststand - der Al-Arabi SC aus der katarischen Hauptstadt Doha.

Elf Jahre nachdem er von seinem Jugendklub Delfino Pescara nach Paris gewechselt war, endet damit die Zeit des 30-Jährigen in Paris. Elf Jahre, in denen Verratti sich einem sehr dekorierten Spieler der Ligue 1 und Paris Saint-Germain krönen konnte. Mit Ausnahme der Saisons 2016/17 (Monaco wurde Meister) und 2020/21 (Lille wurde Meister) errung er mit PSG in jedem seiner Jahre an der Seine die Meisterschaft, zudem stehen neun Titel im Supercup sowie sechs in Pokal und Ligapokal für den Italiener zu Buche. Doch nicht nur für PSG lieferte Verratti in den vergangenen Jahren ab, auch für die Italienische Nationalmannschaft war der Mittelfeldspieler eine feste Größe und fester Bestandteil des Europameister-Teams von 2021.

Emotionale Worte: "Werde immer Pariser sein"

Paris tauscht der Italiener nun für Katar ein, laut Transferexperte Fabrizio Romano ist Al-Arabi, der aktuelle Sechste der Qatar Stars League, bereit 45 Millionen Euro für Verratti auf den Tisch zu legen. Das wäre ein neuer Rekord für die Liga, die in diesem Sommer den ein oder anderen Topstar dazubekommen hat.

Zum Abschied richtete Verratti noch einmal emotionale Worte an seinen alten Verein. Er sei "stolz", über zehn Jahre mit vielen großartigen Spielern für PSG auf dem Platz gestanden zu haben und 30 Titel feiern zu können, wird der 30-Jährige auf der Vereinswebsite der Pariser zitiert. "Paris, der Verein und die Fans werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich werde immer ein Pariser sein", erklärte Verratti weiter.

Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi sprach dem scheidenden Mittelfeldspieler zum Abschied einen großen Dank aus. "Marco wird für immer mit Paris Saint-Germain verbunden sein, weil er so eine große Rolle in unserer Geschichte gespielt hat." Verratti habe stets alles für den Verein gegeben und vieles mit PSG erreicht, so Al-Khelaifi. "Im Namen von Paris Saint-Germain möchte ich mich bei Marco und seiner Familie bedanken, er wird immer ein Teil dieses Vereins sein."