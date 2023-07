"Verräterinnen": Südafrikas Frauen boykottieren WM-Test

Die Frauen-Nationalmannschaft Südafrikas hat einen Test gegen Botswana boykottiert und stattdessen eine zusammengewürfelte Mannschaft antreten lassen. Die WM-Auswahl kritisiert die WM-Prämien und den Austragungsort, Verbandsvertreter werden deutlich.

Zweieinhalb Wochen vor dem Start in die Frauen-WM in Neuseeland und Australien herrscht große Aufregung bei der Nationalmannschaft Südafrikas. Am Sonntag boykottierte das Team den letzten Test vor dem Abflug nach Neuseeland.

Statt der WM-Auswahl trat eine neu zusammengewürfelte Mannschaft gegen Botswana an - darunter unter anderem eine 13-Jährige - und verlor das Spiel mit 0:5.

Grund für den Boykott soll unter anderem der Austragungsort des Tests gewesen sein. Die Partie wurde in der Gemeinde Tsakane ausgetragen, rund 50 Kilometer südöstlich von Johannesburg. Das Stadion hätten die Spielerinnen demnach als ungeeignet für den internationalen Fußball erachtet, man hätte sich eine größere Kulisse vor dem Abflug gewünscht. Zusätzlich sei das Verletzungsrisiko zu hoch gewesen.

FIFA erhöht die Prämien, Spielerinnen wollen mehr

Außerdem seien die Südafrikanerinnen unzufrieden mit ihren WM-Prämien. Erstmals erhält jede Spielerin über den Weltverband FIFA eine sichere Prämie von mindestens 30.000 US-Dollar (rund 28.000 Euro). Insgesamt fließen 110 Millionen Dollar (103 Millionen Euro) an die Spielerinnen, bei der WM 2019 in Frankreich waren es noch 30 Millionen Dollar (rund 28 Millionen Euro).

Der südafrikanische Verband (SAFA) möchte diesen Betrag - genauso wie der DFB - nicht aufstocken. Das komme bei der Mannschaft nicht gut an. "Die Spielerinnen sind mit ihren Forderungen unvernünftig", erklärte SAFA-Finanzvorstand Gronie Hluyo: "Das, was die FIFA ihnen zugesagt hat, ist weit mehr, als wir bisher den Nationalteams zugesagt haben."

Ein anderer, namentlich nicht genannter, hochrangiger Funktionär des Verbands ging noch einen Schritt weiter und bezeichnete die Spielerinnen der Banyana Banyana, wie die Frauen-Nationalmannschaft genannt wird, gegenüber der südafrikanischen "City Press" nach dem Boykott als "Söldnerinnen" und "Verräterinnen".

Abflug am Mittwoch

Die Voraussetzungen vor der zweiten WM-Teilnahme in der Geschichte der südafrikanischen Frauen-Nationalmannschaft (2019 scheiterte man in der Vorrunde) sind also alles andere als gut. Am Mittwoch geht der Flug nach Neuseeland. In einem letzten Test trifft die Mannschaft von Desiree Ellis auf Costa Rica (15. Juli, 3 Uhr), ehe es in der Gruppe G gegen Argentinien, Italien und Schweden geht.