Verpflichtung mit Vorgeschichte: Mainz holt Hanche-Olsen

Der FSV Mainz 05 hat einen neuen Innenverteidiger verpflichtet: Andreas Hanche-Olsen (25) wechselt vom KAA Gent zu den Rheinhessen.

Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, hat Hanche-Olsen in Mainz "einen langfristigen Vertrag unterschrieben". Die genaue Laufzeit teilt der Verein nicht mit, auch über die Ablösemodalitäten habe man mit dem KAA Gent Stillschweigen vereinbart. Für den belgischen Erstligisten lief der norwegische Nationalspieler seit Oktober 2020 auf, zuvor war er in seiner Heimat bei Stabaek IF aktiv.

Der Transfer nach Mainz war nun einer mit Vorgeschichte. "Wir beobachten Andreas Hanche-Olsen schon seit geraumer Zeit. Bereits im Sommer haben wir uns intensiv Gedanken um ihn gemacht", erklärt Sportdirektor Martin Schmidt. "Deshalb ist es umso schöner, dass wir diesen Transfer im Januar nun finalisieren können. Andreas kann uns mit seiner Spielstärke und Ausdauer sowie seiner Erfahrung sofort helfen, ist aber auch perspektivisch für die Zukunft ein idealer Spieler für Mainz 05."

Auch Cheftrainer Bo Svensson nennt Hanche-Olsen einen Spieler, "den wir unbedingt haben wollten und der auch unbedingt zu Mainz 05 kommen will". Der 25-Jährige sei "ein Innenverteidiger, der sich absolut über die Verteidigung des Tors definiert. Zudem ist Andreas ein echter Leader-Typ, der schon im jungen Alter in Norwegen die Rolle des Kapitäns übernommen hat und eine Top-Mentalität mitbringt."

Es war mein Ziel und ein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Andreas Hanche-Olsen

Neben Einsätzen in der belgischen Liga lief Hanche-Olsen für Gent insgesamt fünfmal in der Europa League und zehnmal in der Europa Conference League auf. Für Norwegen kommt er insgesamt auf 14 Länderspiele. In Mainz wird der Abwehrspieler mit der Rückennummer 25 auflaufen.

"Es war mein Ziel und ein Traum, in der Bundesliga zu spielen", wird der Spieler selbst zitiert. "Der Wechsel nach Mainz ist der perfekte Schritt für mich, weil der Verein alles hat, was mich am Fußball reizt: eine hohe Intensität im eigenen Spiel und ein leidenschaftliches Umfeld mit seinen Fans."