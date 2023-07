Verpatzter SCP-Auftakt nach frühem Platzverweis: "Schwer bewertbar für uns"

Die 0:5-Klatsche zum Saisonauftakt in Fürth kam für den SC Paderborn unterwartet. Trainer Lukas Kwasniok will die Niederlage nicht überbewerten, auch weil eine unglückliche Situation früh in der Partie den spielentscheidenden Unterschied machte.

Mit einem 5:0-Heimsieg gegen den Karlsruher SC war der SC Paderborn am ersten Spieltag in die vergangenen Saison gestartet. Dieses Jahr verkehrte Welt bei den Ostwestfalen: Im Sportpark Ronhof setzte es eine eindeutige sowie hochverdiente 0:5-Klatsche gegen Greuther Fürth.

Schlüsselszene war der frühe Platzverweis von Visar Musliu. In der 6. Spielminute kam der Verteidiger gegen Dennis Srbeny zu spät, der erst im Sommer von den Ostwestfalen zum Kleeblatt gewechselt war. Erst gab es Gelb, nach Überprüfung durch den VAR allerdings glatt Rot. "Machen wir uns nix vor, die Rote Karte ist die entscheidende Szene", war sich SCP-Coach Kwasniok auf der Pressekonferenz nach der Partie sicher, "wir sind eine Mannschaft, die sich über Ballbesitz definiert. Es ist nicht unsere Kernkompetenz, dauerhaft das Tor zu verteidigen."

Anders als das geplante Ballbesitzspiel aufzuziehen, mussten die Paderborner in Unterzahl viel hinterherlaufen, was den Ostwestfalen Probleme bereitete. Nach der Roten Karte dauerte es rund 20 Minuten, bis die SpVgg dominanter wurde und die Partie schon vor dem Pausenpfiff entschied: Branimir Hrgota (35., 45.+3) und Neuzugang Tim Lemperle (43.) stellten auf 3:0. "Ich hatte die Hoffnung, dass wir uns in die Halbzeit retten. Aber Fürth hat dann zugeschlagen", ärgerte sich Kwasniok.

Machen wir uns nix vor, die Rote Karte ist die entscheidende Szene. Lukas Kwasniok

Kwasniok spricht von "herausragenden Individualisten"

Ab der 30. Minute hatte der SCP überhaupt keinen Zugriff mehr, trat in der Offensive kaum mehr in Erscheinung und dem Kleeblatt auch defensiv nichts mehr entgegenzusetzen. Dabei hob der Paderborner Coach "zwei, drei herausragende Individualisten" bei den Fürthern heraus. "Die haben wir dauerhaft nicht kontrollieren können - auch nach der Systemumstellung. Deswegen haben wir auch in der Höhe verdient verloren."

Trotz der herben Niederlage sieht Kwasniok seine Mannschaft "absolut stabil. Das war natürlich ein Sonderfall, weil wir das im Zehn-gegen-elf über uns ergehen lassen mussten. Deswegen werden wir uns schütteln und dann am Freitag gegen Osnabrück im Elf-gegen-elf ein anderes Gesicht zeigen und eine andere Herangehensweise an den Tag legen."

Auf die Frage, ob bei der Schlüsselszene richtig entschieden wurde, hatte Kwasniok eine klare Meinung parat: "Es war ja keine Absicht in dem Sinne, er wollte aggressiv in den Zweikampf gehen, ist natürlich dann dumm gelaufen für ihn." Dennoch stellte der 42-Jährige klar: "Es war eine Rote Karte, deswegen habe ich mich auch nicht aufgeregt."

Vorsichtige Entwarnung bei Srbeny

Der Fürther Neuzugang Srbeny, der die letzten dreieinhalb Jahre noch in Paderborn verbrachte, blieb nach Muslius hartem Einsteigen lange Zeit liegen und musste ausgewechselt werden. Kleeblatt-Coach Alexander Zorniger gab nach der Partie Auskunft: Sollte die maschinelle Ausstattung im Trainingszentrum einen "Verdachtsfall" zeigen, "werden sie ihn ins MRT schicken".

Srbeny selbst gab eine vorsichtige Entwarnung: "Dennis hat gesagt, dass er nicht glaubt, dass es ganz so schlimm ist - was auch immer das heißen soll", so Zorninger, "wir hoffen, dass es nichts am Bänderapparat ist."