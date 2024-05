Verpasste Titelverteidigung: Füchse "sehr enttäuscht"

Im Finale der Handball European League unterlagen die Füchse Berlin der SG Flensburg-Handewitt. Der Hauptstadt-Klub verpasste damit die Titelverteidigung. Die Berliner Reaktionen:

Mit 31:36 verloren die Füchse am gestrigen Sonntag (26. Mai) gegen die SG Flensburg-Handewitt. Dabei machte u.a. die Torhüterleistung den Unterschied. Flensburgs Kevin Møller kam am Ende auf 13 Paraden (31,71 Prozent), die Berliner Torhüter Dejan Milosavljev und Lasse Ludwig zusammen nur auf neun (20,59 bzw. 22,22 Prozent). "Wir kommen sehr gut ins Spiel und haben alles unter Kontrolle. Dann hat sich das Momentum etwas gewandelt. Trotzdem war es bis zum Ende der ersten Halbzeit ein enges Spiel. Die Rote Karte gegen Marsenic hat unseren Rhythmus etwas gebrochen", analysierte Füchse-Trainer Jaron Siewert.

"Dazu sind zwei Spiele in 24 Stunden für unsere Mannschaft sehr hart. Aber wir hatten beim 23:23 die Chance in Führung zu gehen, die wir leider nicht nutzen. Danach war Flensburg erfahren genug, um den Vorsprung zu verteidigen. Wir haben ein paar Bälle verworfen und technische Fehler gemacht, sodass es am Ende ein wirklich verdienter Sieg für Flensburg war", gab Siewert zu.

"Es ist natürlich bitter, dass wir das Finale nicht gewinnen konnten. Aber Flensburg muss man einfach gratulieren. Sie haben heute sehr hart gespielt und sehr gut verteidigt. Deshalb kann ich diesen verdienten Sieg auf jeden Fall anerkennen. Ich weiß aber auch, was unsere Jungs heute geleistet haben", betonte Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar nach dem Finale.

Kretzschmar: "Flensburg war einfach besser"

"Sie haben alles versucht, um sich gegen die Flensburger Abwehr aufzureiben. In der Defensive haben sie alles probiert. Wir können ihnen kämpferisch gar nichts vorwerfen. Dann kann bei uns die Entlastung leider nicht in dem Umfang erfolgen, wie wir es bräuchten. Flensburg war heute einfach besser und habt damit verdient gewonnen", sah auch Kretzschmar den Gegner stärker.

Wiede: "Sind alle sehr enttäuscht"

"Wir sind alle sehr enttäuscht. Wir haben uns das Wochenende anders vorgestellt", sagte Rückraumspieler Fabian Wiede. Auch er sah aber wie Kretzschmar und Siewert einen Leistungsunterschied: "Flensburg war heute einfach besser. Gerade in der zweiten Halbzeit haben sie uns schon ein bisschen dominiert. Bis zum 23:23 waren wir dran. Danach sind uns leider etwas die Kräfte ausgegangen. Wir haben nicht mehr diesen Durchbruch wie in der ersten Halbzeit geschafft."

"In der Abwehr standen wir nicht mehr ganz so kompakt und haben zu viele Lücken zu gelassen. Flensburg hat dann einen Lauf gestartet und wir sind nicht nochmal herangekommen. Auch wenn alle heute enttäuscht sind, haben wir diese Saison einen Riesenschritt als Team und als Verein gemacht", fügte Wiede hinzu.

Gidsel: "Unser Tank war leider leer"

"Es war wirklich ein hart umkämpftes Spiel und es wurde sehr guter Handball gespielt. Die offensive Abwehr Flensburgs mit Jørgensen hat uns zu viele Probleme bereitet", so Superstar Mathias Gidsel. Der Welthandballer meinte: "Am Ende war unser Tank leider leer. Das soll keine Entschuldigung sein. Im Finale wollen alle natürlich alles geben. Aber wir haben heute gemerkt, dass wir eine lange Saison gespielt haben und nun nochmal zwei Tage in Folge alles rausholen mussten."

Gidsel hob das Positive hervor: "Am Ende haben wir trotzdem eine tolle Saison mit zwei Final Four und dem IHF Super Globe gespielt. Dazu spielen wir in der kommenden Spielzeit Champions League."