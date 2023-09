"Verpasste Chance": Basketballer üben Kritik an TV-Sendern

Das deutsche WM-Halbfinale gegen die USA war großes Basketball-Spektakel. Doch bei den großen Fernsehsendern war es nicht zu sehen. Das können die Beteiligten nur schwer nachvollziehen.

Aus Sicht der deutschen Basketballer kommt der Einstieg der großen TV-Sender bei der WM in Asien zu spät. Am Tag nach dem spektakulären 113:111 im Halbfinale über die USA, das ausschließlich, aber frei zugänglich bei MagentaSport lief, sagte Moritz Wagner im Teamhotel der Deutschen in Manila: "Natürlich ist das eine verpasste Chance, wenn Du mich fragst. Wenn man mich fragt, ob das Turnier öffentlich gezeigt werden soll, dann natürlich. Das ist ein ganz klares Ja. Aber wir lieben ja auch den Sport. Es ist unser Lebenswerk." Das 40-minütige Offensivspektakel gegen die USA war Werbung für den Basketball.

Endspiel live im TV und Stream

Deutschland zog mit dem Sieg über den Topfavoriten und Olympiasieger erstmals in ein WM-Finale ein und trifft dort auf Serbien. Das Endspiel wird am Sonntag (14.40 Uhr) von ZDF und MagentaSport live übertragen. "Es gibt aber natürlich auch andere Probleme, die da zu klären sind: die Sendezeiten und all solchen Kram. Für uns als Sportler ist es natürlich schön, wenn es wahrgenommen wird", fügte der ältere der beiden Wagner-Brüder am Samstag an. Er sei kein Business-Mann und auch kein Anwalt, freue sich aber über eine breite Plattform für seinen Sport.

In Kanada wurde es gezeigt, in Finnland auch, in Deutschland nicht: Entscheidet Ihr, wie man das bewertet. Bundestrainer Gordon Herbert

Bundestrainer Gordon Herbert sagte: "Ich weiß nicht, ob eine Chance verpasst wurde. In Kanada wurde es gezeigt, in Finnland auch, in Deutschland nicht: Entscheidet Ihr, wie man das bewertet." Der 64-Jährige habe nach dem Überraschungscoup gegen die NBA-Stars auch Komplimente von anderen Teams erhalten. "Der italienische Manager sagte mir, das war vielleicht das beste WM-Spiel der Geschichte. Es war ein extrem hohes Level, von beiden Seiten", sagte Herbert.