Verpasst Chelsea-Coach Tuchel die gesamte Klub-WM?

Der FC Chelsea hat Gewissheit, gegen wen es bei der Klub-WM in der kommenden Woche geht: Die Blues treffen auf Al-Hilal aus Saudi-Arabien. Unklar ist, ob Thomas Tuchel beim Turnier in Abu Dhabi an der Linie stehen wird.

Derzeit in Isolation: Chelseas Coach Thomas Tuchel. imago images/PA Images