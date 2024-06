Veronica Kristiansen: "Jede Spielerin hat ihre Rolle erfüllt"

Györi ETO KC war am Sonntag im Finale der EHF Champions League eine Nummer zu groß für die Frauen der SG BBM Bietigheim. Veronica Kristiansen war schon dabei, als Györ 2019 zuletzt an der Spitze Europas stand. Die 33-Jährige weiß, worauf es dabei am Wochenende in Budapest ankam.

Veronica Kristiansen und Györi ETO KC waren im Finale der EHF Champions League nicht zu stoppen sportseye.de / Heiner Lehmann