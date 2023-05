"Vernunftsentscheidung": Voss-Tecklenburg verzichtet auf Gwinn

Trotz ihrer schweren Verletzung Ende des vergangenen Jahres hoffte Giulia Gwinn, noch an der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland teilnehmen zu können. Nach der Bekanntgabe des vorläufigen WM-Kaders ist dieser Traum beendet. Auch ihre Teamkollegin Linda Dallmann reist nicht mit nach Australien.

Lange hatte sie darauf hingearbeitet, nun wurden ihre Hoffnungen zerstört: Giulia Gwinn wird nicht an der Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland vom 20. Juli bis 20. August teilnehmen. Die 23-Jährige steht nicht im vorläufigen, 28 Spielerinnen umfassenden WM-Kader, den Martina Voss-Tecklenburg am Mittwochmittag nominierte. Für die Bundestrainerin war dies eine "Entscheidung, die man nicht so einfach trifft, sondern da haben wir uns sehr verantwortungsvoll viele Gedanken gemacht."

Gwinn, bei der WM 2019 als beste Nachwuchsspielerin des Turniers ausgezeichnet und im DFB-Team unumstrittene Stammspielerin auf der rechten Defensivseite, hatte sich bei einem Lehrgang des DFB vor dem Länderspiel gegen Frankreich (2:1) im vergangenen Oktober einen Kreuzbandriss zugezogen. Damit war die Saison nach nur drei Pflichtspielen für sie vorzeitig beendet. Zuletzt kehrte die 23-Jährige aber nach überstandener Reha auf den Trainingsplatz zurück und absolvierte auch wieder Teile des Mannschaftstrainings mit den FC Bayern Frauen.

Bis zuletzt hoffte Gwinn daher auf eine Nominierung zur WM. Noch im April sagte sie gegenüber dem ZDF: "Ich bin sehr, sehr optimistisch. Am Ende liegt es natürlich nicht in meiner Kraft, aber ich möchte alles in meiner Macht Stehende dafür tun, dass ich mich bestmöglich bis zum Turnierstart vorbereite." Auch Voss-Tecklenburg hatte die Verteidigerin lange Zeit nicht abgeschrieben.

"Vernunftsentscheidung" für die Zukunft

Die Bundestrainerin begründete die Nichtnominierung nun vor allem mit der fehlenden Spielpraxis: "Giulia ist zwar mit ihrem Rehaplan sehr weit, jedoch fehlen ihr mehrere Wochen Trainingszeit. Sie hat noch kein Fußballspiel machen können, ist noch nicht im Kontakttraining, hat noch kein einziges Mannschaftstraining komplett absolvieren können. Am Ende haben wir in Absprache mit dem Verein, den Reha-Trainern, aber vor allem mit Giulia daher so entschieden."

Vor allem gehe es aber darum, Gwinn, die sich 2020 schon einmal das Kreuzband gerissen hatte, nicht zu früh zu stark zu belasten: "Giulia kommt aus einer zweiten Kreuzbandverletzung, sie ist 23 Jahre jung. Deswegen ist es für uns vor allem eine Vernunftsentscheidung, bei diesem Turnier auf Giulia zu verzichten." Zwar sei es durchaus eine Überlegung gewesen, Gwinn in der siebenwöchigen Vorbereitungsphase auf das Turnier "in einen Prozess mitzunehmen" und ihre Fitness auf die Probe zu stellen, so Voss-Tecklenburg. Man wolle aber nichts riskieren, um "in Zukunft noch viele große Turniere mit ihr spielen zu können".

Auch Dallmann nicht im Kader

Auch auf Linda Dallmann, die sich im März einen Syndesmoseriss zugezogen hatte, wird die Bundestrainerin nach "intensiver Absprache" bei der WM verzichten. "Linda steckt noch im Aufbautraining und ist bei der Belastbarkeit noch nicht so weit, sodass es zeitlich bis zu den Lehrgängen und dem Turnier zu knapp würde. Wir wollten eigentlich noch etwas abwarten, aber haben uns in vielen Gesprächen gemeinsam dazu entschlossen, ihr die Möglichkeit zu geben, sich ohne Zeitdruck auf die neue Saison vorzubereiten", erklärte Voss-Tecklenburg.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kommt im Rahmen zweier WM-Vorbereitungslehrgänge vom 20. bis 28. Juni und vom 1. bis 8. Juli auf dem Gelände von Adidas in Herzogenaurach zusammen. Testspiele am 24. Juni in Offenbach gegen Vietnam und am 7. Juli in Fürth gegen Sambia geplant. Anschließend soll das endgültige 23-köpfige Aufgebot benannt werden, das am 11. Juli die WM-Reise antreten wird. Dort trifft die DFB-Auswahl in der Gruppenphase auf Marokko (24.7), Kolumbien (30.7) und Südkorea (3.8).