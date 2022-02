"Vernunft siegt über Leidenschaft": Daniel Döringer muss kapitulieren

Der FC Eddersheim ohne Daniel Döringer, das wurde im Laufe des vergangenen Jahres eine traurige Gewohnheit. Jetzt steht fest: Der ehemalige Drittligaprofi muss aufhören.

Anfang Januar 2021 gab sich Daniel Döringer kämpferisch. "Daniel möchte parallel zum neuen Job auf möglichst gutem Niveau nochmal angreifen und schließt personell eine wichtige Lücke", sagte Erich Rodler, Sportlicher Leiter beim FC Eddersheim, damals.

Nach einem Kreuzbandriss im Mai 2018 schien es für Döringer zwar für Profifußball nicht mehr ganz zu reichen, aber nach dem Ende der Reha war die Hoffnung bei Spieler und Verein groß, dass das lädierte Knie hält.

Ein Jahr später weiß man: Diese Hoffnungen haben sich zerschlagen. Der 30-Jährige, der für den SV Wehen Wiesbaden 3. Liga und für den 1. FC Saarbrücken sowie die Stuttgarter Kickers Regionalliga spielte, musste ein komplettes Jahr zuschauen, konnte in der Hessenliga keine einzige Minute auf dem Platz stehen. Nur in der Sommervorbereitung 2021 stand der Defensivakteur in Vorbereitungsspielen in Eddersheims Mannschaft. Und so sagte Döringer nun in einer Meldung des FCE zu seiner Vertragsauflösung: "Leider habe ich es nicht geschafft, meinen Körper über die letzten Monate in einen wettbewerbsfähigen Zustand zu bringen. Daher ist dieser Schritt alternativlos, und die Vernunft siegt über die Leidenschaft in mir."