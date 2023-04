Vernon gewinnt - Prominentes Trio muss aufgeben

Ethan Vernon hat die erste Etappe der Tour de Romandie gewonnen und ist der neue Führende in der Gesamtwertung. Ein prominentes Trio musste einen Tag nach dem Prolog bereits aussteigen.

Vernon (Team Soudal-Quick Step) setzte sich nach 170,9 Kilometern in Valle de Joux im Zielsprint durch und übernahm das Gelbe Trikot von Teamkollege Josef Cerny. Der Tscheche hatte am Dienstag den Prolog gewonnen.

Nikias Arndt (Buchholz/Bahrain Victorious) erreichte als Elfter zeitgleich mit der Spitze das Ziel. Nico Denz (Waldshut-Tiengen/Bora-hansgrohe), der im Prolog als Vierter knapp das Podest verpasst hatte, wurde 14. und fiel in der Gesamtwertung auf Platz fünf zurück.

Cavendish, Yates und Costa geben auf

Allerdings musste die Rundfahrt gleich am ersten Tag nach dem kurzen Prolog schmerzhafte Abgänge hinnehmen. Rui Costa konnte aufgrund seiner Knieverletzung, die er sich am Vortag auf der Startrampe zugezogen hatte, das Rennen nicht beenden. Zur gleichen Zeit war das Rennen auch für Mark Cavendish vorbei, nachdem er bei einem Anstieg abgehängt wurde.

Schließlich erwischte es auch Simon Yates, der plötzlich Magenprobleme während der Etappe bekam und ebenfalls absteigen musste.

Die Rundfahrt in der Westschweiz gilt traditionell als wichtigstes Vorbereitungsrennen auf den am 6. Mai beginnenden Giro d'Italia. Einige Topfavoriten wie Weltmeister Remco Evenepoel (Belgien/Soudal-Quick Step) sind aber nicht am Start.

Die zweite Etappe führt am Donnerstag über 162,7 bergige Kilometer von Morteau nach La Chaux-de-Fonds. Die Rundfahrt endet am kommenden Sonntag in Genf.

1. Etappe Crissier/Schweiz - Vellée de Joux/Schweiz (170,90 km), 26.4.2023:

1. Ethan Vernon (Großbritannien) - Soudal Quick-Step 4:05:34 Std.; 2. Thibau Nys (Belgien) - Trek - Segafredo + 0 Sek.; 3. Milan Menten (Belgien) - Lotto Dstny; 4. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM; 5. Jacopo Mosca (Italien) - Trek - Segafredo; 6. Nicholas Schultz (Australien) - Israel-Premier Tech; 7. Lilian Calmejane (Frankreich) - Intermarché-Circus-Wanty; 8. Clément Venturini (Frankreich) - AG2R Citroën Team; 9. Ivo Emanuel Oliveira (Portugal) - UAE Team Emirates; 10. Quinten Hermans (Belgien) - Alpecin-Deceuninck

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

1. Ethan Vernon (Großbritannien) - Soudal Quick-Step 4:12:59 Std.; 2. Josef Cerny (Tschechien) - Soudal Quick-Step + 0 Sek.; 3. Tobias Foss (Norwegen) - Jumbo-Visma + 1; 4. Remi Cavagna (Frankreich) - Soudal Quick-Step; 5. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 4; 6. Joel Suter (Schweiz) - Tudor Pro Cycling Team + 5; 7. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 8. Mikkel Bjerg (Dänemark) - UAE Team Emirates + 9; 9. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla; 10. Ivo Emanuel Oliveira (Portugal) - UAE Team Emirates