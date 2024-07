Vermeij fehlt F95 in der Vorbereitung

Bittere Nachrichten für Düsseldorfs Angreifer Vincent Vermeij: Der 29-Jährige wird die erste Zeit der Vorbereitung verletzt verpassen.

Vermeij war im vergangenen Sommer aus Freiburg zur Fortuna gewechselt und zählte in der Spielzeit 2023/24, als Düsseldorf den Bundesliga-Aufstieg über das Elfmeterschießen in der Relegation nur denkbar knapp verpasste, zum Stammpersonal unter Trainer Daniel Thioune.

Auch in den beiden Spielen gegen Bochum stand der 29-jährige großgewachsene Angreifer jeweils in der Startelf. Nach Christos Tzolis, der F95 am Donnerstag in Richtung Brügge verlassen hat, war Vermeij in der abgelaufenen Spielzeit mit zwölf Toren treffsicherster Akteur der Fortuna.

Stürmer fehlt "bis auf Weiteres"

Ausgerechnet zum Start in die Vorbereitung wird der Stürmer nun aber fehlen. Wie Düsseldorf bekanntgab, fällt Vermeij aufgrund einer Fersenentzündung "bis auf Weiteres" aus. Erst am Mittwoch war der Zweitligist in die Vorbereitung zur neuen Saison gestartet und muss jetzt also auf unbestimmte Zeit auf den Niederländer verzichten.

Am 11. Juli fährt das Team von Thioune ins Trainingslager nach Bad Leonfelden (Österreich), ehe Düsseldorf dann zum Auftakt Anfang August am Böllenfalltor vom SV Darmstadt 98 empfangen wird.