Vermeeren vor Wechsel zu Atletico

Arthur Vermeeren ist bereits in Madrid gelandet, wie Fotos in spanischen Medien belegen. Der belgische defensive Mittelfeldspieler von Royal Antwerp muss mit dem Klub noch letzte Details klären, ehe der Wechsel vollzogen wird. In der vergangenen Saison half der 18-Jährige mit insgesamt 28 Pflichtspieleinsätzen beim Double-Sieg Antwerpens kräftig mit.