Verlust von Platz eins droht: Champion Wright in Blackpool raus

Für Darts-Weltmeister Peter Wright ist die Mission Titelverteidigung beim World Matchplay in Blackpool vorzeitig beendet.

Der 52 Jahre alte Schotte verlor am späten Donnerstagabend sein Viertelfinale mit 14:16 gegen den Belgier Dimitri van den Bergh, den er im Vorjahr noch im Endspiel in den berühmten Winter Gardens besiegt hatte.

"Snakebite" Wright droht damit auch seinen Status als Nummer eins an den Waliser Gerwyn Price zu verlieren, wenn dieser beim World Matchplay mindestens ins Halbfinale kommt.

Van Gerwen siegt 16:14

Van den Bergh trifft im Halbfinale am Samstagabend auf Niederlandes Rückkehrer Michael van Gerwen, der sich nach einer Operation an der Wurfhand schon wieder in ansprechender Form zeigt. Im Viertelfinale setzte sich "Mighty Mike" van Gerwen mit 16:14 gegen den Engländer Nathan Aspinall durch.

Die beiden deutschen Starter Gabriel Clemens und Martin Schindler hatten schon ihre Auftaktpartien verloren.