Verlust für Hertha: Chef-Sanierer Kauermann geht von Bord

Für Hertha BSC ist das ein Verlust: Tim Kauermann (38), seit August als Leiter Sanierung innerhalb der KGaA tätig und zuvor im Präsidium, verlässt zum 31. Dezember den Klub.

Es war eine Personalie, die helfen sollte, die Restrukturierung des Klubs noch effizienter voranzutreiben - und eine, die überraschend kam: Tim Kauermann, im Juni 2022 ins Präsidium gewählt, schied nach nur etwas mehr als einem Jahr aus dem Gremium aus und rückte im August dieses Jahres in die operative Ebene: als neuer Leiter Sanierung innerhalb der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA).

"Ich freue mich sehr über diese Lösung und danke Tim Kauermann, dass er diese verantwortungsvolle Position übernimmt", erklärte Hertha-Geschäftsführer Thomas E. Herrich damals. "Es ist wichtig, dass wir einen kompetenten Herthaner, der unsere Abläufe und die handelnden Personen kennt, mit der internen Betreuung der weiteren Sanierungsschritte beauftragen. Er ist die perfekte Lösung."

"Perfekte Lösung" geht von Bord

Jetzt geht die "perfekte Lösung" von Bord. Der Bundesliga-Absteiger teilte am Donnerstagnachmittag mit, dass Kauermann seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember niederlegen werde. "Ich danke Tom Herrich, den Gremien und Mitarbeitenden von Hertha BSC für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im Sinne unseres Vereins in den vergangenen Monaten und möchte jeden Einzelnen bestärken, den notwendigen Weg der Restrukturierung weiterzugehen", wurde Kauermann in einer Pressemitteilung zitiert. "Ich bleibe Hertha BSC weiterhin eng verbunden und wünsche dem Verein, dass der sportliche wie wirtschaftliche Aufschwung weiterhin anhält."

Herrich, der seit dem Ausscheiden von Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller im Herbst 2022 das Finanzressort mit verantwortet, erklärte am Donnerstag sein Bedauern über Kauermanns Schritt und bedankte sich für dessen "außerordentliches Engagement" für Hertha BSC: "Wir haben in den vergangenen Monaten wegweisende Meilensteine im Prozess der Sanierung erreicht, konnten Verluste reduzieren und eine maßgebliche Kostenreduktion erzielen. Nichtsdestotrotz wird uns die Sanierung noch längere Zeit begleiten. Unser Sanierungs-Gremium wird nun weiterhin alles daransetzen, die weiteren Sanierungsschritte erfolgreich umzusetzen."

Kauermann und Präsident Bernstein sollen sich gerieben haben

Die Aufgaben von Kauermann, der nach Klubangaben pro bono tätig war, sollen künftig auf mehrere Stellen verteilt werden. Kauermann, der in Boston und London Business und Management mit Schwerpunkt Finanzen studiert hatte, ist seit 2012 unternehmerisch tätig und gilt als exzellent vernetzt. Sein Vater Dr. Karl Kauermann, einst Vorstandsvorsitzender der Berliner Volksbank, war bis März dieses Jahres Vorsitzender des Aufsichtsrates der Hertha-KG. Kauermann junior soll sich dem Vernehmen nach hinter den Kulissen zuletzt häufiger mit Klub-Präsident Kay Bernstein gerieben haben. Dass er jetzt geht, statt wie ursprünglich geplant im neuen Jahr eine vergütete Stelle anzutreten, spricht für seine Konsequenz.

Funkten zuletzt wohl nicht immer auf einer Wellenlänge: Hertha-Präsident Kay Bernstein (li.) und Tim Kauermann. IMAGO/Matthias Koch

Der finanziell schwer angeschlagene Hauptstadt-Klub hatte im Oktober für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/23 ein Rekordminus von 99,1 Millionen Euro verkündet - nachdem bereits die Bilanzen 2021/22 (Minus von 79,75 Mio. Euro), 2020/21 (Minus von 77,9 Mio. Euro) und 2019/2020 (Minus von 53,5 Mio. Euro) tiefrot waren.

Ausgeglichenes Betriebsergebnis in Aussicht

Die Verbindlichkeiten, die zum Stichtag 30. Juni 2022 bei 80,8 Millionen Euro gelegen hatten, stiegen zum 30. Juni 2023 auf 102,3 Millionen Euro. Das Eigenkapital, das vor Jahresfrist noch bei 29,5 Millionen Euro, 2021 sogar bei 107,5 Millionen Euro gelegen hatte, schrumpfte zum Stichtag 30. Juni 2023 auf 5,4 Millionen Euro.

Zugleich zeitigt der konsequente Sparkurs, auf den Hertha eingeschwenkt ist, erste Erfolge. Zum 30. Juni 2024 hat Geschäftsführer Herrich ein nahezu ausgeglichenes Betriebsergebnis in Aussicht gestellt. Vorausgegangen waren Einsparungen von etwa 80 Millionen Euro, darunter 50 Millionen beim Personalaufwand.

Der Absteiger hatte den Personalschlüssel in der Verwaltung (inklusive sportlicher Bereich ohne Kader) von 300 auf 220 Stellen reduziert und zudem bei den Sachkosten die Ausgaben um etwa 24 Millionen Euro reduziert. Jetzt geht die Sanierung ohne den bisherigen Chef-Sanierer Kauermann weiter.

Steffen Rohr