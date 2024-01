Verls Vorarbeiter und Visionär

Er ist der Taktgeber auf dem Platz - und auch abseits des Rasens ein Visionär. Mael Corboz (29) bringt den SC Verl voran.

Nicht nur in der kicker-Rangliste der defensiven Mittelfeldspieler hat sich Verls Kapitän Mael Corboz nach Teil eins der laufenden Saison an die Spitze befördert. Auch neben dem Platz geht der Taktgeber des Tabellensechsten mit seinen Zielen und Visionen voran: Sein Start-up-Unternehmen "ElevenGreen", dessen Geschäftsführer er ist, berät Sportvereine im Profi- und Amateurbereich in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Er dokumentiert den Istzustand, erstellt einen Maßnahmenplan und begleitet die Beantragung von Fördermitteln, die Umsetzung und die Kommunikation. Der Sportclub Verl unterstützte Corboz von Anfang an - und ist sein größtes Referenzprojekt.

Nach der Analyse von Nachhaltigkeit, CO2-Bilanz sowie Abfall- und Wasserverbrauch wurde ein Strategieplan entwickelt. Seitdem verzichtet die Profimannschaft auf Plastikflaschen und setzt auf wieder befüllbare titanbeschichtete Mehrwegflaschen. Auch die Zuschauer in der Sportclub-Arena bekommen jedes Getränk in einem Mehrwegbecher, sodass der Verein pro Saison rund 200 Kilo Plastikmüll einspart. Die neue Rasenheizung hat in Verbindung mit Glasbauschotter einen um 20 Prozent niedrigeren Energieverbrauch. Zudem ist eine Photovoltaikanlage auf der Westtribüne geplant, mit der die Ostwestfalen durch Sonnenenergie selbst Strom erzeugen und auf externe Ressourcen verzichten könnten. Eine weitere Option ist das Thema Mobilität, zum Beispiel soll die Anzahl von Fahrradstellplätzen am Stadion deutlich erhöht werden. "Ein nachhaltiger Verein ist ein gesunder Verein", meint Corboz, der nicht nur in Verl als Vorarbeiter für den Umweltschutz agieren will, sondern auch in der gesamten 3. Liga mit ihren 20 Standorten. "Es ist ein Klimaschutzspieltag geplant. Ich habe schon sehr viele Klubs an Bord, die mit dieser gemeinsamen Aktion etwas bewegen wollen. Man kann viele Leute erreichen im Profibereich", hofft Corboz auf weiteren Zuspruch und Unterstützung.

2016 kommt Corboz nach Duisburg

Der 29-Jährige wurde in Mobile, einer Hafenstadt im US-Bundesstaat Alabama, geboren und besitzt neben der US-amerikanischen auch die französische Staatsbürgerschaft. Er war der erste aus der Familie, der des Fußballs wegen nach Europa kam: 2016 unterschrieb er einen Vertrag beim Drittligisten Duisburg, seine Schwestern Daphne und Rachel spielen inzwischen in der französischen 1. Liga. Weil er beim MSV ohne Einsatz in einem Punktspiel blieb, wechselte Corboz nach Wattenscheid (47 Regionalligaspiele, 5 Tore) und 2019 weiter zu den damals zweitklassigen Go Ahead Eagles aus Deventer in den Niederlanden. Im Januar 2021 schließlich schloss er sich dem SC Verl an, der ein halbes Jahr zuvor in die 3. Liga aufgestiegen war.

Wie sich schnell herausstellen sollte, war es ein Königstransfer der sportlichen Leitung um Sebastian Lange, die dem Mittelfeldspieler große Wertschätzung entgegenbringt: "Wir haben schon zwei Jahre zuvor versucht, ihn zu bekommen und waren dann froh, dass es endlich geklappt hat" berichtet Lange. "Mael ist ein Kapitän, der dieses Amt perfekt ausfüllt, viele Dinge schon frühzeitig erkennt und in der Mannschaft regelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er nach seiner Karriere im Verein eingebunden werden kann. Er ist das Aushängeschild der Mannschaft und des Vereins."

Schon nach wenigen Monaten Kapitän

Corboz, der einen Vertrag bis 2026 besitzt, wurde auf Anhieb Leistungsträger und schon nach einem halben Jahr Kapitän. Einer, der sich seiner Vorbildfunktion bewusst ist. Er füllt diese Rolle gerne aus, sie beflügelt ihn sogar. "Ich will die Bedürfnisse der Mannschaft unterstützen. Zwischen Trainer, Team und Verein muss es passen. Ich muss das Gefühl dafür entwickeln, was die Mannschaft braucht, und das vorleben, was der Trainer will. Dann muss man auch mal eine Ansage machen". Im Zuge dessen fordert er von seinen Mitspielern die nötige Identifikation, denn mit Verl will er in dieser Saison weiter durchstarten. "Eine Mannschaft, die nach innen stark ist, kann viel erreichen. Das ist Teamsport", erklärt Corboz die Erfolge des kleinen Klubs, beheimatet ein paar Kilometer südlich von Bielefeld, in den vergangenen drei Jahren. Nach zwei schwierigen Spielzeiten im Abstiegskampf mischen die Ostwestfalen nun in der oberen Tabellenhälfte mit und haben nur zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 3. Das Wort "Aufstieg" nimmt allerdings niemand in den Mund beim SCV. "Wir haben keinen großen Druck und schauen mal, was im Mai dann herumkommt", freut sich Corboz schon auf den Re-Start beim Tabellenführer Regensburg am 20. Januar.