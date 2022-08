Verls Sapina für zwei Partien gesperrt

Das Sportgericht des DFB hat Mittelfeldspieler Vinko Sapina vom SC Verl für zwei Ligaspiele gesperrt. Der 27 Jahre alte Kroate hatte im Duell gegen Dynamo Dresden die Rote Karte gesehen.

Der Spieler und sein Verein haben dem Urteil zugestimmt, teilten die Verler am Donnerstag mit. Sapina hatte im Spiel bei Dynamo Dresden (2:0) seinen Gegenspieler Tim Knipping beim Stand von 0:0 in der 34. Minute mit offener Sohle am Sprunggelenk getroffen. Schiedsrichter Florian Heft hatte ihm daraufhin die Rote Karte wegen rohen Spiels gezeigt. Nun muss Sapina zwei Spiele lang zuschauen.

Verl steht nach drei Spieltagen in der 3. Liga mit einem Punkt auf Rang 16. Am kommenden Samstag empfangen die Ostwestfalen dann 1860 München zum Heimspiel (Anpfiff 14 Uhr, LIVE! bei kicker).