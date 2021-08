Verls Mikic erleidet Kreuzbandriss

Der SC Verl muss für lange Zeit auf Daniel Mikic verzichten. Der 29-Jährige hat einen Kreuzbandriss erlitten.

Beim 3:1-Heimsieg gegen Viktoria Köln musste Mikic wenige Minuten vor der Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Zuvor hatte er sich ohne gegnerische Einwirkung beim Abstoppen im Strafraum am Knie verletzt und musste länger behandelt werden, ehe er von Betreuern gestützt und mit aufmunterndem Applaus verabschiedet wurde.

Die schlimmen Befürchtungen, dass sich Mikic schwerer verletzt haben könnten, haben sich nun bestätigt. Untersuchungen ergaben, dass sich der Verteidiger einen Kreuzbandriss zugezogen hat und damit mehrere Monate fehlen wird, wie sein Klub am Dienstagvormittag mitteilte.

In der laufenden Saison hatte der Innenverteidiger in allen drei Partien von Beginn an gespielt. Mikic, der bei Arminia Bielefeld ausgebildet worden ist und 2013 zum SC Verl kam, hatte schon in der vergangenen Spielzeit zum Stammpersonal gehört und 30 Partien absolviert (kicker-Note 3,21).