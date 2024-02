Verls Coach Ende nach deutlicher Pleite: "War ganz viel für uns drin"

Die dritte Niederlage in Folge fiel für den SC Verl mit dem 2:5 bei Borussia Dortmund II klar aus, deutliche Worte Richtung der Mannschaft gab es aber nicht von Alexander Ende - im Gegenteil.

Sah fünf Gegentore seines Teams in Dortmund: Verls Trainer Alexander Ende. IMAGO/Frank Zeising

Mit einem 0:3 im Verfolgerduell gegen Ulm hatte der SC Verl die Hinrunde abgeschlossen, statt Rang 3 mussten sich die Ostwestfalen mit Platz sechs zufriedengeben. Allerdings waren es nur drei Punkte, die auf Ulm fehlten, nur noch zwei waren es beim Gang in die Winterpause - elf sind es aktuell.

Verl meldete sich zwar mit einem 1:1 im Topspiel bei Tabellenführer Jahn Regensburg 2024 zurück, doch seitdem hakt es. Zuletzt gab es drei Niederlagen, die bei Borussia Dortmund II war deftig - 2:5!

Die erste Analyse von Trainer Alexander Ende nach der Partie in Dortmund bei MagentaSport hörte sich erst einmal nicht nach einer deutlichen Niederlage an. "Alle, die hier waren, haben gesehen, das ganz viel für uns drin war", ließ Ende wissen, obwohl es schon nach 24 Minuten 3:0 für die Zweitvertretung der Dortmunder gestanden hatte. Sein Team verkürzte durch die Tore von Maximilian Wolfrum (36.) und dem Ex-Dortmunder Berkan Taz (73.), zu mehr reichte es nicht. Vielmehr kassierte Verl noch zwei weitere Gegentreffer.

Dennoch attestierte Ende seinem Team, "kein schlechtes Spiel gemacht" zu haben. Die fünf Gegentore bedeuten für den SCV-Coach aber, "dass wir zu viele Fehler gemacht haben". In der ersten Hälfte hätten "vier Schüsse auf unser Tor zu zwei Toren" geführt. "Wir holen einfach zu viele Bälle aus unserem Netz, wo wir besser verteidigen müssen."

43 Gegentore - nur vier Vereine haben mehr

Fakt ist, dass nur vier Teams in der Liga mehr Gegentore als Verl (nun 43) hinnehmen mussten. Der Zug nach oben ist abgefahren, aber mit 36 Punkten stehen die Chancen sehr gut, dass Verl den Klassenerhalt schafft und zum 100-jährigen Vereinsjubiläum die fünfte Saison hintereinander in der 3. Liga antreten wird.

Gegen 1860 München gilt es aber zunächst, am Samstag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder in die Erfolgsspur zu finden. Die Löwen kommen mit drei Dreiern in Folge nach Ostwestfalen.