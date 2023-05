Verlieren verboten: Meppen gegen Dresden zum Siegen verdammt

Nach dem Remis in Osnabrück trifft der SV Meppen am Wochenende mit Dynamo Dresden auf den nächsten Aufstiegskandidaten. Dabei müssen drei Punkte her, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Derweil werden auch bereits die Kaderplanungen für die nächste Saison vorangetrieben.

Das überraschende 2:2 beim Aufstiegsaspiranten VfL Osnabrück hat dafür gesorgt, dass der SV Meppen den Rückstand auf Konkurrent Hallescher FC weiter verkürzen konnte, dennoch sind die Niedersachen praktisch dazu verpflichtet, gegen Dynamo Dresden am Montagabend und am letzten Spieltag beim SC Freiburg II dreifach zu punkten. Denn vor den letzten beiden verbleibenden Partien beträgt der Rückstand auf Halle noch vier Punkte, dazu kommt ein um elf Tore schlechteres Torverhältnis. Solange die Chance besteht, wird man beim SV Meppen dennoch alles daran setzen, nach sechs Jahren in der dritthöchsten deutschen Spielklasse nicht den Gang in die Regionalliga antreten zu müssen.

Rückkehr von Kapitän Tankulic

Mut macht dabei auf der einen Seite, dass man nun bereits seit vier Spielen nicht mehr verloren hat, dazu kommt die Rückkehr von Kapitän Luka Tankulic, der gegen Osnabrück nach einer Ende Juli vergangenen Jahres erlittenen Knieverletzung sein Saisondebüt feiern konnte. Für ihn sei es ein Riesenspiel gewesen, sagte Tankulic: "Leider konnten wir uns nicht mit drei Punkten belohnen. Aber wir müssen den Punkt als positiven Punkt verbuchen, um weiter dran zu glauben."

Dass die Rückkehr von Tankulic nicht unwichtig ist, zeigt der Blick auf die vergangene Spielzeit, in welcher der 31-Jährige, der seit 2017 das Trikot der Meppener trägt, mit 14 Toren und sechs Vorlagen großen Anteil am offensiven Output des SVM hatte. Erst am Ende der Woche sei die Entscheidung gefallen, dass er in Osnabrück spielt, berichtete Tankulic. "Im Abschlusstraining hat der Trainer angedeutet, dass er mich spielen lassen wird, wenn alles gut läuft. So ist es am Ende auch gekommen. Und hat mich sehr gefreut." Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass er nach seinem 79-Minuten-Einsatz auch gegen Dresden wieder der Startelf angehören wird.

Wessels erhält Profivertrag

Kein Kandidat für das kommende Wochenende, dafür aber für die nächste Saison ist Niclas Wessels. Der 18-Jährige, der in der laufenden Saison noch in der A-Junioren-Bundesliga für die Niedersachen zum Einsatz kommt, hat einen Profivertrag unterzeichnet. Darüber ist vor allem Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann sehr erfreut. "In der Offensive und im zentralen Mittelfeld kann er wichtige Akzente setzen und strahlt dabei eine große Torgefahr aus. Wir freuen uns sehr, dass wir Niclas nun weiter an uns binden können. Wir trauen ihm viel zu." Auch Wessels selbst äußerte sich zu seinem Profivertrag. "Ich bin jetzt seit sechs Jahren beim SV Meppen und es war immer mein großer Traum, in der Hänsch-Arena zu spielen. Ich bin sehr froh, dass ich nun diesen nächsten, wichtigen Schritt machen darf."