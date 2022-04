"Verliebter" Diekmeier verlängert und verzichtet auf Geld

Kapitän Dennis Diekmeier (32) hat seinen auslaufenden Vertrag beim SV Sandhausen um zwei Jahre bis 2024 verlängert.

"Es macht einfach unglaublich viel Spaß": Dennis Diekmeier freut sich auf weitere Jahre in Sandhausen. picture alliance / nordphoto GmbH / Kokenge

Das gab der Ex-Hamburger am Sonntag unmittelbar vor dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden per Videobotschaft im Stadion bekannt.

"Ich hatte gute Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen und bin überzeugt, dass es der richtige Schritt ist, weiter hier zu spielen", so Diekmeier, der seit Januar 2019 beim SVS spielt. "Ich mag das Vereinsumfeld und freue mich etwas zurückgeben zu können, indem ich dem Verein in dieser schwierigen Zeit entgegengekommen bin."

Die Unterschrift hatte sich zuletzt schon angedeutet. "Ich habe mich in Sandhausen verliebt", hatte Diekmeier unlängst erklärt. Nun fügt er an: "Es ist ja bekannt, dass ich mich mit meiner Familie mittlerweile hier sehr wohl fühle. Die Fans haben daran auch einen großen Anteil. Sie haben mich von Anfang an großartig unterstützt und tun dies Woche für Woche, das macht einfach unglaublich viel Spaß."

Diekmeiers Vertrag gilt auch für die 3. Liga

Mikayil Kabaca, der Sportlicher Leiter beim SVS, ist "sehr froh, dass wir Dennis als Integrationsfigur binden konnten. Als Kapitän und Publikumsliebling ist er am Hardtwald sowohl für die Mannschaft als auch neben dem Platz eine feste Größe geworden. Besonders zu erwähnen ist auch sein finanzielles Entgegenkommen bei der Vertragsverlängerung, die sowohl für die 2. als auch für die 3. Liga gilt. Das ist nicht selbstverständlich und verdeutlicht, wie Dennis zum SV Sandhausen steht."

Für Trainer Alois Schwartz passt Diekmeier "mit seiner Mentalität und seinem Charakter sehr gut zum SV Sandhausen und zu unserer Mannschaft. Mit seiner ligaunabhängigen Vertragsverlängerung setzt er zum jetzigen Zeitpunkt nicht nur ein wichtiges sportliches Zeichen, sondern bekennt sich auch zum Verein und dem Umfeld."

Gegen Dresden bestritt Diekmeier sein 103. Pflichtspiel für den SVS. Während er in 203 Bundesliga-Partien torlos geblieben war, jubelte er in der 2. Liga immerhin schon zweimal.