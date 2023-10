Verletzungssorgen plagen St. Pauli II und Ottensen vor dem Derby

Vor dem Derby zwischen St. Pauli II und Teutonia Ottensen haben beide Teams den Ausfall einiger Leistungsträger zu verkraften. Für die Zweitliga-Reserve muss nach nur einem Sieg aus den letzten acht Partien wieder ein Sieg her. Außerdem kehrt ein alter Bekannter und Rekordspieler auf den Kiez zurück.

Wenn André Trulsen etwas nicht mag, dann ist es, im Mittelpunkt zu stehen. Doch diesen Wunsch kann dem Ex-Profi am Samstag niemand erfüllen, denn der 58-Jährige wird viele Hände schütteln müssen, wenn er als Co-Trainer von Teutonia 05 mal wieder zu seinem Ex-Verein zurückkehrt, mit dem er sowohl als Spieler denn auch als Trainer in die Bundesliga aufstieg. Bis heute hat kein Aktiver mehr Bundesligaspiele für St. Pauli absolviert als der frühere Verteidiger: nämlich 177.

Doch Trulsen stellt lieber die Aktualität in den Vordergrund: "Für uns ist das eine harte Nuss, die wir knacken müssen. St. Paulis Stürmer Julian Ulbricht und Bennet Winter sind immer gefährlich", warnt Trulsen vor einem Gegner, der allerdings angeschlagen ist. Denn von den vergangenen acht Partien gewannen die Braun-Weißen auf dem Platz nur eine. Zuletzt verspielte St. Pauli sogar eine 2:0-Führung bei Eintracht Norderstedt, als Trainer Elard Ostermann nach dem 2:3 besonders von seiner Defensive enttäuscht war: "Wir müssen in dieser Woche im Training daran arbeiten, dass wir lernen, nicht immer nur in eine Richtung zu spielen." Allerdings musste er zuletzt auch seine beiden Innenverteidiger Tjark Scheller und Emil Staugaad auswechseln, die auch am Sonnabend ausfallen dürften. Zudem fehlt Mica Clausen nach seiner unnötigen Roten Karte in der Schlussphase. "Daraus wird und muss er lernen", sagte Trainer Ostermann über seinen zuletzt starken Mittelfeldregisseur.

Auch Teutonias Trainer Dominik Glawogger war nach dem 0:0 gegen den Eimsbütteler TV alles andere als zufrieden: "Wir müssen dahin kommen, dass wir auch in der Schlussphase auch immer noch daran glauben, ein Tor schießen zu können." Angesichts von inzwischen schon fünf Punkten Rückstand auf Platz eins ist ein Sieg im Derby fast schon Pflicht. Dabei werden allerdings weiterhin Tobias Schwede, Diamant Berisha (beide Kreuzbandriss) sowie Nick Brisevac (Fußverletzung) fehlen. Zudem ist Emauel Mirchev bei der U-21-Nationalmannschaft Bulgariens.

Die weiteren Partien

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Bereits am Freitag wird der 12. Spieltag mit zwei Partien eröffnet. Im absoluten Kellerduell stehen sich Weiche Flensburg und Aufsteiger Kilia Kiel gegenüber. Für Weiche gilt es nach der 0:5-Klatsche gegen Phönix, Wiedergutmachung zu betreiben. Schlusslicht Kilia Kiel dagegen ist nach fünf Pleiten in Folge auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis. Ähnliche Vorzeichen trägt auch das Duell zwischen dem Eimsbütteler TV und der SV Drochtersen/Assel, das zeitgleich über die Bühne geht.

Spitzenreiter 1. FC Phönix Lübeck ist an diesem Wochenende zum Zuschauen verdammt. Das Aufeinandertreffen mit der Zweitliga-Reserve des Hamburger SV wurde aufgrund von Nationalmannschaftsabstellungen der Hamburger vom Norddeutschen Fußballverband abgesetzt. Somit bietet sich Top-Verfolger Holstein Kiel II die Möglichkeit, bis auf Weiteres die Tabellenführung zu übernehmen. Dafür benötigen die Jungstörche jedoch einen Dreier beim SSV Jeddeloh II. Nachdem der VfB Oldenburg beim jüngsten 2:0 gegen den Bremer SV seine schwarze Serie beenden konnte, will der Drittliga-Absteiger gegen den SC Spelle-Venhaus nachlegen. Außerdem im Einsatz sind BW Lohne ( gegen Eintracht Norderstedt) und Hannover 96 II (gegen den Bremer SV).

Den Schlusspunkt des 12. Spieltages setzt am Sonntag das Duell zweier ehemaligen Drittligisten. Der TSV Havelse empfängt den SV Meppen.