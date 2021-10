Verletzungssorgen halten an: Schwadorf fehlt Münster länger

Jules Schwadorf wird dem SC Preußen Münster bis auf Weiteres verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Die Münsteraner müssen zudem noch auf zwei weitere Akteure verzichten.

Ein Sehnenanriss wird Schwadorf bis auf Weiteres zwangspausieren lassen, das gab der SC am Freitagmorgen auf der klubeigenen Webseite bekannt. Der 28-Jährige wird Münster einige Wochen fehlen, außerdem mussten sich noch zwei weitere Spieler in die SC-Verletztenliste eintragen: Stammkraft Simon Scherder wird für zwei Wochen fehlen, nachdem er sich im Training einen Muskelfaserriss zuzog. Auch angeschlagen ist Ersatzkeeper Marko Dedovic, mit muskulären Problemen. Stammkeeper Max Niehues, zuletzt erkrankt, ist für das kommende Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf jedoch fit.

Münster wird die Ausfälle gut kompensieren müssen, Scherder kam in der aktuellen Spielzeit in allen zehn Spielen zum Einsatz, Schwadorf konnte in sieben Partien immerhin drei Vorlagen beisteuern.