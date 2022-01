Verletzungsserie hört nicht auf: Ramos nun auch für Real-Spiel fraglich

Sergio Ramos hat sich erneut eine Verletzung zugezogen und könnte für das Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Real Madrid am 15. Februar ausfallen.

PSG-Coach Mauricio Pochettino gab am Sonntag bekannt, dass Ramos für das Achtelfinale in der Coupe de France gegen Nizza am Montag (21.15 Uhr) nicht zur Verfügung stehe - aufgrund einer Wadenverletzung. Wegen dieser Blessur ist der Spanier auch für das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale im Parc des Princes gegen seinen Ex-Klub Real Madrid am 15. Februar (21 Uhr) fraglich. Von dort war Ramos im vergangenen Sommer ablösefrei zu PSG gewechselt, nach 16 Jahren bei den Königlichen.

"Wir wissen nicht, wie lange er ausfallen wird", sagte Pochettino am Sonntag. Der Verein müsse nun täglich seine Entwicklung verfolgen, um zu wissen, wann Ramos wieder ins Training einsteigen könne. Ramos war bereits von Ende Juli bis Ende November mit einer schwerwiegenden Wadenverletzung ausgefallen. Im Anschluss stand der 35-Jährige nur für eine Woche zur Verfügung, bevor er wieder ausfiel, diesmal für zwei Wochen mit muskulären Problemen. So kommt er bisher nur auf vier Einsätze in der Ligue 1 und einen im Pokal.

Das Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid im Santiago Bernabeu wird erst am 9. März stattfinden.