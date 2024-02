Verletzungsschock: VfL Gummersbach muss monatelang auf Spielmacher verzichten

Verletzungsschock für den VfL Gummersbach: Der Handball-Bundesligist muss monatelang auf einen Spielmacher verzichten.

Dominik Mappes verletzte sich im vergangenen erfolgreichen Auswärtsspiel gegen den TBV Lemgo Lippe an der Wurfhand. "Dominik hat sich leider eine Bandverletzung am Daumen zugezogen und wird etwa acht Wochen ausfallen", so Gummersbachs Mannschaftsarzt Dr. Jan Vonhoegen.

Schindler: "Extrem bitter für uns"

Der 29-jährige Mappes sei bereits am heutigen Dienstagvormittag (27. Februar) erfolgreich und ohne Komplikationen von einem Spezialisten in Köln operiert worden, teilte der Verein mit. "Der Ausfall von Dominik ist gerade im Hinblick auf unser anstehendes Programm extrem bitter für uns. Das bedeutet, dass die Mannschaft jetzt noch enger zusammenrücken muss", äußert sich VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler.

"Umso wichtiger ist es auch, dass die Halle unser achter Mann ist und wir hoffen auf viele ausverkaufte Spiele bis zum Ende der Saison", so Schindler.