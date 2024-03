Verletzungsschock für die Bayern-Amateure: Aitamer wird monatelang fehlen

Das 0:0 gegen den FC Augsburg II war für lange Zeit das letzte Spiel für Younes Aitamer. Der Mittelfeldspieler der U 23 des FC Bayern München hat sich schwer am Knie verletzt und wird in den nächsten Tagen operiert.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Am Freitag gegen den FC Augsburg II nahmen die Bayern-Amateure in der 77. Minute ihren einzigen Wechsel an diesem Abend vor. Und das aus einem gravierenden Grund: Wie sich am Montag herausstellte, hat sich Younes Aitamer einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wird in den kommenden Tagen operiert und fällt mehrere Monate aus.

"Diese Verletzung ist ein harter Schlag für Younes", zeigt sich Halil Altintop in einer Meldung betroffen. Der Sportliche Leiter des FC-Bayern-Campus kündigt aber gleichzeitig an: "Er wird in den nächsten Monaten die volle Unterstützung des gesamten Vereins erhalten, um in aller Ruhe auf den Platz zurückzukehren und sein altes Leistungsniveau wieder zu erreichen."

Aitamer, der 2017 von der SpVgg Unterhaching in den Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters wechselte, gehörte zum Stamm der U 23 und absolvierte seit 2021 insgesamt 52 Regionalliga-Partien für die Bayern-Amateure, in denen ihm acht Tore gelangen. Auch bei den Profis durfte Aitamer schon mittrainieren.