Verletzung von Sebastian Heymann: DHB gibt Entwarnung

Am Ende setzte sich Deutschland zum Auftakt der Olympia-Quali deutlich mit 41:29 (16:13) gegen Algerien durch, mit Blick auf den weiteren Kampf um das Ticket nach Paris gab es aber eine Schrecksekunde nach einem Zusammenprall von Sebastian Heymann. Der DHB konnte aber Entwarnung geben.

Für eine Schrecksekunde sorgte Sebastian Heymann im Spiel von Deutschland gegen Algerien. Die Gastgeber hatten nach einem im ersten Abschnitt verspielten deutlichen Vorsprung und einem 16:13 zur Pause gerade das Heft wieder in die Hand bekommen, da humpelte Sebastian Heymann nach einem Zusammenprall vom Parkett.

Entwarnung in Sachen Sebastian Heymann gab es vom DHB aber bereits am Abend nach dem Spiel. "Knie gegen Knie und Prellung. Direkte Behandlung am Spielfeld und in der Kabine", so der Verband in einer kurzen Mitteilung. "Einem Einsatz am Samstag steht nichts im Wege", so der Verband weiter.

Nach dem am Ende deutlichen Erfolg gegen Außenseiter Algerien hat das DHB-Team einen Ruhetag, bevor es dann erst am Samstag gegen Kroatien und dann am Sonntag gegen Österreich geht. Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris benötigt die Auswahl von Alfred Gislason noch weitere Punkte, nur die Teams auf den Plätzen eins und zwei lösen das Olympia-Ticket.

Spielbericht Olympia-Quali Handball: Deutschland - Algerien