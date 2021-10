Verletzung im Training: Schubert fehlt Uerdingen bis zur Winterpause

Der KFC Uerdingen muss mehrere Monate auf Niklas Schubert verzichten. Nach einer Verletzung im Training muss der Innenverteidiger an der Schulter operiert werden.

Nach einer Trainingsverletzung muss Niklas Schubert an der Schulter operiert werden. Wie der KFC auf der Klubwebseite bekanntgab, wird der 22-Jährige wohl bis zur Winterpause ausfallen. "Für Niklas tut es mir total leid, da er immer vollen Einsatz gegeben hatte und er natürlich gerade in der aktuellen Situation seine Einsatzzeiten bekommen hätte", so KFC-Coach Dmitry Voronov. "Ich hoffe, er wird schnell wieder fit."

Schubert war im August aus Düsseldorf nach Uerdingen gewechselt, bisher kam er wettbewerbsübergreifend auf vier Einsätze.