Verletzung im Training: Maier fehlt Augsburg wochenlang

Der FC Augsburg wird in den kommenden Wochen ohne Arne Maier auskommen müssen. Der Mittelfeldspieler hat sich im Training verletzt.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat sich Maier die Blessur beim Training am Sonntag zugezogen. Es handele sich dabei um eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk. Die Ausfallzeit taxiert der FCA auf "die kommenden vier Wochen". Damit wird Maier wohl in jedem Fall die kommenden drei Bundesligaspiele in Köln (4. November), gegen Hoffenheim (11. November) und bei Union Berlin (25. November) verpassen.

Ob der 24-Jährige dabei sportlich eine Rolle gespielt hätte, ist unklar. Unter Trainer Jess Thorup kam Maier jedenfalls noch gar nicht zum Einsatz. Beim 5:2 in Heidenheim saß Maier zumindest noch auf der Bank, zuletzt beim 3:2 gegen Wolfsburg - am Tag vor der Trainingsverletzung - verzichtete der Däne ganz auf die Dienste des Mittelfeldspielers in seinem Aufgebot.

Seinen einzigen Startelf-Einsatz in der laufenden Saison hatte Maier noch unter Ex-Trainer Enrico Maaßen beim Erstrunden-Aus im DFB-Pokal in Unterhaching (0:2), in der Bundesliga kam er nur zu drei Joker-Einsätzen. In den vergangenen beiden Jahren war Maier hingegen Stammspieler - der Weg zu diesem Prädikat wird nun erstmal wieder ein Stück weiter.