Verletzung im Training: Bayern vorerst ohne Musiala

Jamal Musiala (20) wird dem FC Bayern vorerst fehlen. Der deutsche Nationalspieler hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen - und könnte auch dem DFB-Team fehlen.

Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, hat sich Musiala die Verletzung im Training zugezogen. Es handele sich um einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel. Das ergab die Untersuchung durch die medizinische Abteilung. Er werde nun "vorerst pausieren" müssen. Wie lange der Offensivspieler den Münchnern fehlen wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor, auszugehen ist aber von einer Ausfallzeit von mehreren Wochen.

Damit dürfte Musiala das erste Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen den FC Augsburg am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sicher verpassen, auch das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am 2. September dürfte noch zu früh kommen. Ob Bundestrainer Hansi Flick bei den Länderspielen gegen Japan (9. September) und Frankreich (12. September) auf einen seiner Hoffnungsträger bauen kann, ist fraglich. Nach den Länderspielen erwartet den FC Bayern mit dem Heimspiel gegen Leverkusen am 15. September die erste richtig harte Prüfung der Liga-Saison.

Beim 4:0-Auftaktsieg bei Werder Bremen sowie dem 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig stand Musiala jeweils in der Anfangself. Im 4-2-3-1 von Trainer Thomas Tuchel ist er als Zehner fest eingeplant.

Am Mittwoch fehlte außerdem Abwehrspieler Benjamin Pavard im Training an der Säbener Straße, nach Vereinsangaben ist der Franzose erkrankt. Pavard wird momentan mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht. Raphael Guerreiro, der wegen eines Muskelbündelrisses noch gar nicht für den FC Bayern zum Einsatz kam, absolvierte ein Lauftraining. Neuzugang Harry Kane fehlte aufgrund der Geburt seines vierten Kindes.