Verletzung bremst Linkshänder: Olympiaaus für Slowenien-Star

Die slowenische Handball-Nationalmannschaft muss ohne einen ihrer Stars in Paris antreten. Der Linkshänder verpasst die Olympischen Spiele verletzungsbedingt.

Gašper Marguc hatte die letzte Saisonphase verletzungsbedingt verpasst, reiste aber dennoch zur Nationalmannschaft. Dort absolvierte der Rechtsaußen ein alternatives Trainingsprogramm, rechtzeitig fit wurde er aber nicht. Die Fußverletzung bremst Gašper Marguc weiter aus.

"Der Trainer und ich haben bereits vor der Bekanntgabe des Kaders miteinander gesprochen", so Marguc auf der Verbandswebsite: "Wir waren uns beide der Möglichkeit bewusst, dass ich noch nicht bereit sein könnte. Ich bin froh und dankbar, dass er mich trotzdem zum Training gerufen hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, zu testen, ob mein Fuß durchhält."

Die Slowenen müssen in der heißen Phase vor den Spielen in Paris nun ohne den 33-jährigen von KC Veszprem auskommen. "Leider ist die Fußverletzung noch nicht ganz ausgeheilt. Nach der ersten Trainingswoche habe ich Schmerzen verspürt, die mein Training beeinträchtigt haben. Im Moment bin ich nicht in der Lage, mich mit voller Kraft auf die Olympischen Spiele vorzubereiten", stellte der Außen klar.

"Ich bin enttäuscht und es ist schwer für mich. Die Olympischen Spiele sind der Traum eines jeden Sportlers, aber andererseits wusste ich schon vor den Vorbereitungen, dass dies passieren könnte. Die Zeit war nicht mein Verbündeter und ich werde mehr Zeit brauchen, als ich habe, um mich von dieser Verletzung zu erholen", so Marguc weiter.

"Ich wünsche den Jungs viel Glück und dass alle bis zum Ende der Vorbereitung gesund bleiben. Ich wünsche ihnen alles Gute für Paris, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und es zu genießen, denn dies ist ein einmaliges Ereignis. Ich selbst werde höchstwahrscheinlich nicht dabei sein, daher ist es für mich in dieser Hinsicht sehr schwierig. Aber ich habe alles versucht, um bereit zu sein", schloss er.