Verletzung bestätigt: Straudi fehlt Klagenfurt bis Jahresende

Austria Klagenfurt konnte zwar nach drei Pflichtspielniederlagen mit dem knappen 1:0-Sieg gegen Altach seinen Negativlauf stoppen, verlor dafür aber Simon Straudi aufgrund einer Verletzung. Wie die Kärntner nun bekanntgeben, wird der 24-Jährige vor dem Jahreswechsel nicht mehr auf dem Platz stehen.

Mit dem knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den SCR Altach konnte Austria Klagenfurt nach zuvor drei Pflichtspielniederlagen in Serie wieder über Zählbares jubeln. Durch den Dreier gegen die Vorarlberger wahren die Kärntner auch weiterhin ihre Chance auf das obere Play-off und stehen nach 15 Spieltagen mit 24 Zählern aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Einzig die Verletzung von Rechtsverteidiger Simon Straudi, der im Duell gegen Altach bereits 19 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz humpelte, trübt die Stimmung bei den Waidmannsdorfern.

Denn wie die Klagenfurter nun auf ihren Social-Media-Kanälen vermelden, hat die MRT-Untersuchung am Montag ergeben, dass sich der 24-jährige Flügelspieler eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen hat und den Violetten in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause gegen den TSV Hartberg sowie die Wiener Austria fehlen wird.

Der gebürtige Südtiroler stand in der aktuellen Saison in 14 Bundesligapartien sowie drei Begegnungen im ÖFB-Cup auf dem Platz und konnte dabei einen Assist beisteuern. Der ehemalige Nachwuchsprofi vom deutschen Bundesligisten Werder Bremen wechselte bereits im Oktober 2020 leihweise in den Süden Österreichs und kehrte im Sommer 2022 dauerhaft nach Klagenfurt zurück. Insgesamt kann Straudi bereits 60 Pflichtspiele im Dress der Kärntner vorweisen.