Verletzung am Sprunggelenk: Jahn-Stürmer Otto fällt gegen St. Pauli aus

Der SSV Jahn Regensburg hat einen einwandfreien Saisonstart in der 2. Bundesliga hingelegt. Nun müssen die Oberpfälzer beim Tabellenfünften St. Pauli ran. Offensivstammkraft Otto wird nicht mit nach Hamburg reisen.

Mersad Selimbegovic wusste es längst: "St. Pauli hat eine richtig gute Mannschaft. Ich habe schon vor mehreren Wochen gesagt, dass ich sehr gespannt bin, was St. Pauli dieses Jahr macht", sagte der Trainer von Jahn Regensburg am Freitag über den kommenden Gegner seines Teams. Die Hamburger sind in der Tat ordentlich in die neue Spielzeit gestartet und sammelten sieben Punkte in vier Spielen. "Sie sind eingespielt, haben wenige Veränderungen im Kader gehabt und sich gut verstärkt", so Selimbegovic.

Kein schlechter Beginn also für die Hamburger. Selimbegovic' Regensburger, die am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei St. Pauli am Millerntor spielen, übertreffen das aber noch einmal deutlich: Vier Siege aus vier Spielen, 12:1 Tore und Platz eins in der Tabelle lautet die aktuelle Ausbeute beim Team der Stunde in der 2. Bundesliga.

"Wir sind richtig fleißig und haben das Momentum auf unserer Seite. Dann ist einiges einfacher", äußerte sich Selimbegovic zum bisherigen Abschneiden seiner Mannschaft. Der Trainer der Oberpfälzer ist aber bemüht, die frühe Euphorie zu bremsen, denn: "Spitzenreiter im August zu sein, bedeutet im Mai nullkommanull." Und: "Wenn wir jetzt weniger machen, bekommen wir einen Strafzettel in Hamburg."

Selimbegovic lobt seinen Trainerkollegen - außer Otto und Yildirim alle an Bord beim Jahn

Umso deutlicher lenkt der 39-Jährige den Fokus daher auf den kommenden Gegner: St. Paulis Trainer Timo Schultz mache das überragend. "Sie sind schwer zu verteidigen, brauchen nicht viele Chancen und sind zuhause eine Macht."

Selimbegovic muss in Hamburg auf David Otto verzichten. Der Offensivspieler, der alle vier bisherigen Partien bestritten hat, verletzte sich im Training am Sprunggelenk und wird mehrere Wochen fehlen. "Diese Personalie tut weh. Er war gerade richtig gut drauf und ganz wichtig", sagte Selimbegovic. Außer Otto und Aygün Yildirim, der sich im Aufbautraining befindet, sind bei Regensburg aber alle Spieler einsatzbereit.