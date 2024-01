Verletzter Scherpen wünscht sich einen Titel mit Sturm Graz

Brighton-Leihgabe Kjell Scherpen fällt aktuell mit einem Kreuzbandriss aus. Der Sturm-Goalie traut seiner Mannschaft aber trotzdem noch einiges zu.

Kjell Scherpen war einer der vielen Lichtblicke bei Sturm Graz in der abgelaufenen Herbstsaison. Der 2,06-Meter-Hüne wechselte im Sommer per Leihe von Premier-League-Klub Brighton zur Mannschaft von Christian Ilzer und erspielte sich sofort einen Stammplatz. In der Winterpause vermeldeten die Grazer allerdings, dass sich der niederländische Torhüter schon im Sommer einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und dieser eine Operation nach sich ziehe.

Mittlerweile befindet sich Scherpen schon wieder auf Reha. "Es geht mir ziemlich gut. Es ist jetzt fünf Wochen her seit meiner Operation und es sieht gut aus, ich bin sehr zuversichtlich", verrät der 24-Jährige auf der "Vereinsseite" der Grazer. "Wir sind auf dem richtigen Weg und das Knie reagiert gut, das ist positiv."

Scherpen stand nach seinem Wechsel zu Sturm in beinahe allen Spielen der Grazer im Tor, nur eines verpasste er krankheitsbedingt. Der Niederländer hat großen Anteil daran, dass der Vizemeister noch in drei Bewerben eine Rolle spielt. "In der Mannschaft steckt sehr viel Potenzial und sie ist in der Lage, Großes zu erreichen. Ich glaube fest daran, dass wir um die Meisterschaft und auch um den Cuptitel kämpfen werden. Hoffentlich können die Jungs die nächste Runde der Conference League erreichen - wir haben eine große Chance", hofft Scherpen, dass die Mannschaft auch ohne ihn weiter performt.

Weitere Einsätze fraglich

Denn für einen weiteren Einsatz des Niederländers in dieser Saison sieht es schlecht aus. Er selbst hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, kann die Situation aber einschätzen: "Mein größter Wunsch wird sein, dass ich diese Saison noch spielen kann, aber wir müssen realistisch sein, das wird sehr schwer. Ein großer Wunsch wäre es, mit Sturm Graz einen Titel zu holen. Und natürlich auch einfach so schnell wie möglich zurück zu sein und der Mannschaft weiter zu helfen und eine tolle Saison zu spielen."

Der Leihvertrag des 24-Jährigen endet am Ende dieser Saison, Klubsprecher Stefan Haller verriet aber bereits vor einiger Zeit, dass man bemüht ist, den Niederländer noch ein weiteres Jahr an den Klub zu binden.

Wer den Rest der Saison das Tor der Grazer hüten wird, scheint noch nicht festzustehen. Sturm wurde zwar noch einmal am Transfermarkt aktiv und sicherte sich leihweise die Dienste von Goalie Vitezslav Jaros, in den bisherigen Testspielen gab Christian Ilzer aber auch Eigengewächs Luka Maric die Chance, sich zu beweisen.