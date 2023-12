Verletzter Gosens kann 2023 nicht mehr helfen

Bochum statt Madrid: Für Union Berlin geht es nach dem Aus im Europacup mit dem Abstiegskampf in der Bundesliga weiter.

Am Freitagnachmittag machten sich die Spieler des 1. FC Union Berlin auf den Weg in Richtung Bochum. Dort findet am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das letzte Auswärtsspiel vor der Weihnachtspause statt.

Vier Tage nach der Champions-League-Partie gegen Real Madrid (2:3) müssen die Köpenicker beim Tabellennachbarn für das Ringen um den Klassenerhalt bereit sein. "Die Champions League soll in Erinnerung bleiben, jetzt müssen wir uns jedoch auf die Bundesliga fokussieren", erklärte Trainer Nenad Bjelica auf der Pressekonferenz am Freitag.

In personeller Hinsicht gab es eine Hiobsbotschaft. Robin Gosens kann der zuletzt im Aufwind befindlichen Mannschaft vorerst nicht mehr helfen. Es liegt an einem Schlag, den er sich in der Begegnung gegen Madrid zugezogen hat. "Leider ist für Robin Winterpause. Er wird sicher auch am Mittwoch gegen Köln nicht spielen können. Wir hoffen, dass er am 2. Januar wieder ins Training einsteigen kann", sagte Bjelica. "Aber wir sollten uns nicht auf dieses Datum fixieren. Es ist zu früh, um ein Urteil abgeben zu können."

In Bochum erwartet Bjelica einen "sehr aggressiven Gegner", der sehr viel Pressing mache und direkten Fußball spiele. Das müsse Union adaptieren, so der Fußball-Lehrer.

Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Match. Mit einem Dreier kann der Tabellen-15. Union an Bochum vorbeiziehen. Sollte der VfL triumphieren, würde der Vorsprung auf Union allerdings auf sechs Zähler anwachsen. "Jedes Spiel ist wichtig, aber wenn man gegen einen direkten Gegner antritt, ist es noch wichtiger. Das ist unsere Lage momentan", meinte Bjelica.

Im Vergleich zum Spiel gegen Madrid ist der für die Königsklasse nicht gemeldet gewesene Offensivmann Benedict Hollerbach wieder spielberechtigt. Er dürfte bei der zu erwartenden Systemumstellung von 5-3-2 auf ein 4-2-3-1 Verteidiger Paul Jaeckel ersetzen. "Hollerbach hat große Chancen, wieder von Anfang zu spielen", sagte Bjelica.

Stürmer Sheraldo Becker, der gegen Madrid nach überstandener Oberschenkelverletzung sein Comeback erlebt hatte, soll Bjelica zufolge auch Minuten bekommen. Offen ließ der Kroate, ob Becker von Beginn an spielen werde.