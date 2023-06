Verletzter Alcaraz quält sich vergebens: Djokovic im French-Open-Finale

Das Duell der Generationen nahm ein unerwartetes Ende. Weil bei Carlos Alcaraz im dritten Satz die Wade zumachte, setzte sich Novak Djokovic mit 6:3, 5:7, 6:1 und 6:1 durch.

Alles deutete auf einen hochklassigen Krimi hin. Doch gerade als es am schönsten war, geschah das völlig Unerwartete. Der Körper des 16 Jahre jüngeren Spielers streikte.

Zum zweiten Mal in seiner Karriere stand Alcaraz in einem Grand-Slam-Halbfinale. Dass sein Gegenüber dort zum 45. Mal präsent war, es ließ sich zunächst nicht übersehen. Der Spanier leistete sich ungewöhnlich viele Fehler gegen den coolen Serben, der die Big Points regelmäßig für sich entschied. Folgerichtig schaffte Djokovic das frühe Break.

Beim Stand von 4:2 im ersten Satz wurde es aber auch für den Serben eng. Djokovic haderte mit dem starken Wind auf dem Court Philippe Chatrier, machte dennoch drei Breakchancen des 20-Jährigen wett. Bei eigenem Service wehrte Alcaraz einen Satzball ab, letztlich vergebene Liebesmühe. Der "Djoker" machte anschließend auch Alcaraz' vierten Breakball zunichte und holte sich nach einem Rückhand-Returnfehler seines Kontrahenten den Satz mit 6:3.

An der Gummiwand prallt alles ab

Satz eins dauerte 59 Minuten, der zweite sogar 19 Minuten länger. Der 36-jährige Djokovic wirkte nicht mehr ganz so abgeklärt, Alcaraz hingegen immer frischer, frecher, forscher - und abgezockter. Mit seinem insgesamt sechsten Breakball holte er sich den 5:3-Vorsprung; haarsträubende Patzer des Spaniers und eine krachende Rückhand longline im entscheidenden Moment ermöglichten Djokovic jedoch das Re-Break. Auch einen 0:40-Rückstand holte der Serbe auf und wehrte drei Satzbälle ab, so hieß es 5:5 statt 6:4.

Paris bekam nun das Drama, das es sich erhofft hatte. Beinahe jeder Punkt in dieser Phase hatte eine spektakuläre Note, häufig, da Alcaraz längst verloren geglaubte Bälle aus den hintersten Ecken des Platzes fischte und immer wieder seine gefürchteten Stoppbälle einstreute. Kein Wunder, dass ein zunehmend genervter Djokovic das Gespräch mit Coach Goran Ivanisevic auf der Tribüne suchte. Ein weiteres 0:40 war dann nicht mehr zu stemmen gegen diese Gummiwand aus Murcia. Djokovic nahm sich nach dem 5:7 eine längere Pause in den Katakomben und musste sich bei seiner Rückkehr Pfiffe gefallen lassen.

Auf einmal macht die Wade zu

Was wenige Minuten später geschah, konnte kaum einer fassen. Beim Stand von 1:1 fing der für seine Laufstärke bekannte Alcaraz an zu humpeln - die rechte Wade machte vom einen Moment auf den anderen zu. Djokovic betrat die Seite seines Gegners, der Spanier sagte nur: "Ich kann so nicht spielen." Kurz darauf kam der Physiotherapeut auf den Platz, dafür nahm der 20-Jährige auch einen Punktabzug in Kauf.

Alcaraz quälte sich weiter, musste quasi bei jedem Punkt volles Risiko gehen, gegen einen Djokovic freilich ein weitgehend sinnloses Unterfangen. Beim Stand von 1:4 nahm er die nächste Behandlungspause, doch besser wurde sein Zustand dadurch nicht. Djokovic, auch nicht wirklich zu beneiden in dieser Situation, erwies sich als fairer Sportsmann. Er nutzte das Handicap seines Gegenübers nicht aus, indem er etwa auf einmal auffallend viele Stoppbälle in sein Spiel einbaute. "Ich wollte nicht zu viel über seine Situation nachdenken", sagte Djokovic nach dem Spiel.

Höchster Respekt, dass er durchgehalten hat. Novak Djokovic über Carlos Alcaraz

Der Spanier trat nach dem 1:6 im dritten Durchgang etwas überraschend zu Satz Nummer vier an. Noch überraschender: Er wirkte wieder etwas belastbarer, erarbeitete sich sogar - wenn auch ungenutzte - Breakchancen. Der zweimalige French-Open-Champion zog jedoch letztlich unbeirrt von dannen. Dass er sich dabei wiederholt selber pushte, verübelte ihm das sensible französische Publikum.

Mit 6:3, 5:7, 6:1 und 6:1 behielt Djokovic letztlich die Oberhand gegen einen Alcaraz, der für sein Durchhaltevermögen von den Rängen gefeiert wurde. "Er ist noch jung und wird dieses Turnier noch oft gewinnen", sagte Djokovic. "Er wusste nicht, ob er aufgeben soll oder nicht. Höchster Respekt, dass er durchgehalten hat." Die Nummer drei der Welt verriet zudem, sie habe sich "überhaupt nicht frisch gefühlt", nach dem zweiten Satz sei es ein "Kopf-an-Kopf-Rennen" gewesen: "Nun darf ich nochmal vom Titel hier träumen". Es wäre der 23. Grand-Slam-Erfolg in seiner Karriere.

Im Finale am Sonntag um 15 Uhr trifft der Djoker entweder auf Alexander Zverev oder den Norweger Casper Ruud, die das zweite Halbfinale bestreiten.