Verletzt! Ystads IF bangt um Ex-Kiel-Profi

Der schwedische Top-Klub Ystads IF muss derzeit die Verletzung von Kim Andersson verkraften. Da der Ex-Kiel-Spieler nun einen Rückschlag erlitt, hat der Klub einen Spieler nachverpflichtet.

Kim Andersson spielt seit 2015 wieder in Schweden. IMAGO/Bildbyran

Ystads IF muss kurz nach dem Ende der Saison einen personellen Rückschlag hinnehmen. Wie der schwedische Verein verkündet, hat sich Kim Andersson "eine Verletzung zugezogen, deren Heilung etwas länger dauert als zunächst angenommen".

Um welche Verletzung es sich genau handelt und wie lange der 41-Jährige ausfallen wird, hat der Klub derweil nicht verraten. Es dürfte sich aber um einen längeren Ausfall handeln, denn Ystad hat mit Kristian Olsen bereits einen Ersatz geholt.

"Juwel!" Trainer lobt Andersson-Ersatz

"Es ist natürlich sehr schade, dass Kim eine lange Verletzungspause einlegen muss, aber ich bin froh, dass wir Kristian so schnell an uns binden konnten und freue mich darauf, was er im Verein leisten kann", erklärt Sportdirektor Marcus Lindgren die aktuelle Lage.

Olsen kommt vom dänischen Team Nordsjälland Handboll und hat einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben. Für Trainer Oscar Carlen ist er ein echtes "Juwel", das mit 24 Jahren auch erst am Anfang seiner Karriere steht.

Andersson, der seit 2015 für Ystad spielt, steht hingegen bereits am Ende seiner Laufbahn. Der Halblinke spielte sieben Jahre beim THW Kiel, ehe er 2012 zum KIF Kolding ging, da sein eigentlich neuer Arbeitgeber, AG Kopenhagen, Insolvenz gegangen war.