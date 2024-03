Verleihung der German Handball Awards 2023 live bei Dyn

Wer hat die German Handball Awards 2023 gewonnen? Diese Frage wird am kommenden Montag, 11. März 2024 beantwortet, wenn die Sieger:innen bekannt gegeben werden. Der Streamingdienst Dyn überträgt die Verleihung ab 19:00 Uhr live aus Düsseldorf.

Wer darf sich über die Auszeichnung mit dem German Handball Award 2023 freuen? In zwölf Kategorien standen über 80 Kandidat:innen zur Wahl - und nun werden die Sieger:innen bekannt gegeben. Die Verleihung der German Handball Awards wird am Montag, 11. März um 19:00 Uhr live bei Dyn übertragen und ist frei empfangbar auch auf dem Dyn Handball YouTube Kanal zu sehen.

Als Moderatoren-Duo werden Anett Sattler und Finn-Ole Martins durch die einstündige Preisverleihung führen. "Ich freue mich sehr, auch bei der dritten Verleihung der German Handball Awards und erstmalig als Dyn-Moderator dabei zu sein", betont Martins.

Der Sportreporter ist das Gesicht der German Handball Awards - er übernahm bereits 2021 und 2022 die Moderation, als die Gala der von handball-world.news und Bock auf Handball ausgeschriebenen German Handball Awards bei sportdeutschland.tv übertragen wurde (zu den bisherigen Preisträgern).

In diesem Jahr ist bei den German Handball Awards nicht nur Dyn erstmals an Bord, sondern auch die Handballwoche, der Kicker sowie handball.net. Martins begrüßt die Weiterentwicklung: "Es macht mich stolz zu sehen, wie die Preisverleihung weiter wächst, dass Dyn die Verleihung live überträgt, neue Partner hinzugekommen sind und wir zum Beispiel den traditionellen Preis der Handballwoche für die Handballerin und den Handballer des Jahres in die Sendung integrieren."

Es sei zudem "eine große Ehre", so Martins weiter, „dass ich die Sendung gemeinsam mit Anett Sattler moderieren darf. Wir freuen uns darauf, die Gewinnerinnen und Gewinner entweder vor Ort oder per Videoschaltung bei uns im Studio zu begrüßen."

Die Vorfreude ist bereits groß. "Die Fans haben in den letzten beiden Jahren immer ein bemerkenswertes Gespür dafür gehabt, wen wir auszeichnen sollten", betont Martins. "Sie haben entschieden und das macht die Preisverleihung so besonders."

Was sind die German Handball Awards?

Die German Handball Awards werden in diesem Jahr erstmals gemeinsam von Bock auf Handball, Dyn, handball.net, der HANDBALLWOCHE, handball-world.news und dem Kicker durchgeführt.

Aufgrund der neuen Partnerschaft wird die offizielle Wahl zur Handballerin sowie dem Handballer des Jahres erstmals unter dem Dach der German Handball Awards stattfinden. Präsentiert werden die beiden Top-Kategorien von der wöchentlich erscheinenden Fachzeitschrift HANDBALLWOCHE, welche die Ehrung seit 1978 durchführt.

Neben bekannten Auszeichnungen wie dem "Team des Jahres", der "Nachwuchshoffnung des Jahres" oder dem "Schiedsrichter-Team des Jahres" wird es auch zwei neue Kategorien geben: Mit dem "German Handball Awards - Zukunftspreis", präsentiert von handball-world.news, sowie dem "German Handball Awards - Engagementpreis", präsentiert von handball.net, wird der Einsatz für den Handballsport in den Fokus gerückt.

Auch der Publikumsliebling wird 2023 wieder ausgezeichnet. Während in den anderen elf Kategorien die Jury über die Nominierten beraten hat, reichten die Handball-Fans für die Kategorie "Publikumsliebling" knapp 500 Vorschläge ein. Ein Sonderpreis der Jury wird für das "Lebenswerk" verliehen.

German Handball Awards: Die 12 Kategorien

Handballer des Jahres

präsentiert von der HANDBALLWOCHE



Handballerin des Jahres

präsentiert von der HANDBALLWOCHE



Überraschung des Jahres

präsentiert von Dyn



Team des Jahres

präsentiert von Dyn



Nachwuchshoffnung (Jahrgang 2004 und jünger)

präsentiert von handball.net



Trainer*in (m/w)

präsentiert von der HANDBALLWOCHE



Schiedsrichter-Team

präsentiert von handball-world.news



Beachhandballer:in des Jahres

präsentiert von handball-world.news



Handball-Persönlichkeit

präsentiert von Bock auf Handball



Publikumsliebling

präsentiert von Bock auf Handball



German Handball Award 2023 - Zukunftspreis

präsentiert von handball-world.news



German Handball Award 2023 - Engagementpreis

präsentiert von handball.net



Sonderpreis der Jury: Lebenswerk