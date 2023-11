Verlegung "umsonst"? Beide U-20-Nationalspieler fehlten in Nachholpartien

Anfang Oktober stellten der MSV Duisburg und der SC Freiburg II wegen Abstellungen ans Junioren-Nationalteam Anträge auf Spielverlegung in der 3. Liga. Nun wurden die Partien nachgeholt - aber ohne die betreffenden U-20-Profis.

Weil der Junioren-Länderspielkalender mit dem der 3. Liga kollidierte, war es Anfang Oktober zu einem Interessenskonflikt gekommen: Sowohl die U 20 des DFB als auch ein paar Klubs wollten auf ihre Top-Talente bauen. Das mündete in einer Verlegung zweier Drittligaspiele: SC Freiburg II gegen Hallescher FC und 1. FC Saarbrücken gegen MSV Duisburg.

Die Breisgauer hatten den Verlegungsantrag wegen der Nominierung von Mika Baur gestellt, die Zebras wegen Caspar Jander. Etwas kurios gestaltete sich nun die Situation, als die beiden Partien an diesem Dienstag respektive Mittwoch nachgeholt wurden. Weder wirkte Baur bei der 1:2-Niederlage gegen den Halleschen FC mit noch stand Jander beim 0:0 in Saarbrücken im MSV-Kader.

So hätte man sich die neuen Spielansetzungen rückblickend auch sparen können - besonders mit Blick auf die für Auswärtsfans so unattraktiven Termine unter der Woche. Gerade auf den Social-Media-Kanälen der Duisburger, bei denen die Nerven ob des Tabellenstands ohnehin blank liegen, staute sich so am Mittwochabend etwas Wut der Anhänger, als die Aufstellungen veröffentlicht wurden.

Baur wird in der Europa League gebraucht

Dabei konnte der MSV selbstverständlich vor acht Wochen nicht ahnen, dass Mittelfeldmann Jander Ende November verletzt sein würde. "Caspar hatte schon vor der Länderspielreise Probleme im Adduktorenbereich", erklärte Zebras-Cheftrainer Boris Schommers nach dem 0:0.

"Die sind durch die Länderspiele nicht besser geworden. Wir haben die ganze Woche versucht, ihn auf 100 Prozent zu bekommen. Ein junger Spieler, der sehr viele Spiele gemacht hat, auf den sehr viel einwirkt - und auf seinen Körper auch. Im Abschlusstraining haben wir gemerkt, dass die Schmerzen nicht weggehen."

Und Baur? Der bewegt sich wie so oft zwischen den Welten. Nachdem der 19-Jährige am Wochenende beim 1:1 gegen Darmstadt im Bundesliga-Aufgebot auftauchte, fehlte er nun im Kader der Zweitvertretung. Stattdessen beorderte Christian Streich ihn auch beim Europa-League-Spiel gegen Olympiakos (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder auf die Bank der Profis.

Immerhin Julian Eitschberger, ebenfalls U-20-Nationalspieler, kam für den Halleschen FC am Dienstag in der 3. Liga zum Einsatz. Doch ausgerechnet die Sachsen-Anhalter hatten damals keine Verlegung beantragt.